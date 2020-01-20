Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЛукашенко назначил главу Минобороны госсекретарём Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарём Совета безопасности республики.
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Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии

Газета.Ru05:40

Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии

РБК07:05

Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба

Коммерсантъ05:55

Белоруссии военный переворот не грозит. Силовиков поменяли планово

Национальная служба новостей07:56

Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии

Известия05:34

Министр обороны Белоруссии назначен на должность госсекретаря Совбеза

ТАСС05:32

Назначен новый министр обороны Белоруссии

RT на русском05:46
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Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:28
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СК опубликовал видео из затопленного кипятком мини-отеля в Перми

Следственный комитет РФ опубликовал видео из мини-отеля в Перми, где из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек.
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Технологии

Сбербанк разрешил переводить бонусы «Спасибо»

Пользователи смогут переводить бонусные баллы другим людям, но с нового приложения «Спасибо Х» и новой версии сайта.
The GEEK 10:01
Авто

АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition

Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
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Авто

Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой

Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Рамблер 03:27
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Полковник Захарченко прокомментировал появление «записки» покровителям

Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
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Обзор японских СМИ: пора выдернуть американскую «занозу»

Японские СМИ буквально наводнены различными материалами на эту тему.
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15-ваттный Ryzen 7 4700U почти не уступает 45-ваттному Core i9-10980HK в однопоточном режиме

Для сравнения, восьмиядерный Core i9-10980HK с TDP 45 Вт, работающий на частотах 3,1-5,0 ГГц, набирает 5460 и 31 660 баллов соответственно.
iXBT.com 08:24
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Происшествия

Число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193

«С 6 по 20 января в больницу госпитализированы 193 человека, из них 103 — дети, ещё четыре человека находятся в больницах Тарумовского района», — заявили в администрации.
RT на русском 04:20
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
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Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле

Скромная свадебная церемония прошла в Париже, а на днях экс-избранница Абрамовича уже закатила грандиозное торжество в честь свадьбы на курорте в Швейцарии.
Телепрограмма 06:42
Экономика

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
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Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Коммерсантъ 09:51
Армия и оружие

На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса

Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
Lenta.ru 07:42
Шоу-бизнес

Ксения Собчак с 3-летним сыном отдыхает на Мальдивах

Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак воспитывает маленького сына. Платону недавно исполнилось три года.
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Происшествия

СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
РБК 08:26
Происшествия

Utair рассказала о причинах посадки самолета в реку

«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что наземные службы аэропорта Сочи 1 сентября 2018 г. не оценивали состояние полосы перед посадкой и передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой», – рассказал «Ведомостям» представитель Utair.
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Общество

Мосгорсуд отказался исключить ФБК из списка «иностранных агентов»

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляцию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который требовал исключить его из списка «иностранных агентов».
Дождь 08:35
Шоу-бизнес

Дочь Пескова рассказала об отношениях с Навкой

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца.
News.ru вчера в 23:31
Политика

Власти США прекратят выдавать визы беременным женщинам

Американские власти объявили об ужесточении правил выдачи виз для беременных женщин.
Новая Кубань 08:53
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Интерфакс 08:01
Шоу-бизнес

4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
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Происшествия

«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
РИА Новости 06:58
Экономика

Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции

Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 22:02
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Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд

Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
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Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

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Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины.
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Мышам удвоили запас яйцеклеток в яичнике

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Общество

Убежище в Финляндии чаще других запрашивали россияне, иракцы и афганцы

Чаще всего об убежище в Финляндии просили граждане Ирака (2,8 тыс.). За ними следуют афганцы (980) и россияне (703).
News.ru 03:06
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