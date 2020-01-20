Армия и оружие
RT на русскомЛукашенко назначил главу Минобороны госсекретарём Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарём Совета безопасности республики.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Происшествия
СК опубликовал видео из затопленного кипятком мини-отеля в Перми
Следственный комитет РФ опубликовал видео из мини-отеля в Перми, где из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек.
Технологии
Сбербанк разрешил переводить бонусы «Спасибо»
Пользователи смогут переводить бонусные баллы другим людям, но с нового приложения «Спасибо Х» и новой версии сайта.
Авто
АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition
Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Происшествия
Полковник Захарченко прокомментировал появление «записки» покровителям
Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
Политика
Обзор японских СМИ: пора выдернуть американскую «занозу»
Японские СМИ буквально наводнены различными материалами на эту тему.
Гаджеты
15-ваттный Ryzen 7 4700U почти не уступает 45-ваттному Core i9-10980HK в однопоточном режиме
Для сравнения, восьмиядерный Core i9-10980HK с TDP 45 Вт, работающий на частотах 3,1-5,0 ГГц, набирает 5460 и 31 660 баллов соответственно.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Происшествия
Число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193
«С 6 по 20 января в больницу госпитализированы 193 человека, из них 103 — дети, ещё четыре человека находятся в больницах Тарумовского района», — заявили в администрации.
Шоу-бизнес
Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле
Скромная свадебная церемония прошла в Париже, а на днях экс-избранница Абрамовича уже закатила грандиозное торжество в честь свадьбы на курорте в Швейцарии.
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса
Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак с 3-летним сыном отдыхает на Мальдивах
Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак воспитывает маленького сына. Платону недавно исполнилось три года.
Происшествия
СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
Происшествия
Utair рассказала о причинах посадки самолета в реку
«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что наземные службы аэропорта Сочи 1 сентября 2018 г. не оценивали состояние полосы перед посадкой и передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой», – рассказал «Ведомостям» представитель Utair.
Общество
Мосгорсуд отказался исключить ФБК из списка «иностранных агентов»
Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляцию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который требовал исключить его из списка «иностранных агентов».
Шоу-бизнес
Дочь Пескова рассказала об отношениях с Навкой
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца.
Политика
Власти США прекратят выдавать визы беременным женщинам
Американские власти объявили об ужесточении правил выдачи виз для беременных женщин.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Происшествия
«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука
Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
Экономика
Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции
Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".
Интернет
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Политика
Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины.
Общество
Убежище в Финляндии чаще других запрашивали россияне, иракцы и афганцы
Чаще всего об убежище в Финляндии просили граждане Ирака (2,8 тыс.). За ними следуют афганцы (980) и россияне (703).