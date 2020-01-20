Технологии Сбербанк разрешил переводить бонусы «Спасибо» Пользователи смогут переводить бонусные баллы другим людям, но с нового приложения «Спасибо Х» и новой версии сайта.

Авто Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.

Происшествия Полковник Захарченко прокомментировал появление «записки» покровителям Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.

Происшествия В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Происшествия Число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193 «С 6 по 20 января в больницу госпитализированы 193 человека, из них 103 — дети, ещё четыре человека находятся в больницах Тарумовского района», — заявили в администрации.

Политика Кадыров не намерен работать за пределами Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.

Армия и оружие На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.

Происшествия СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.

Происшествия Utair рассказала о причинах посадки самолета в реку «Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что наземные службы аэропорта Сочи 1 сентября 2018 г. не оценивали состояние полосы перед посадкой и передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой», – рассказал «Ведомостям» представитель Utair.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.

Экономика Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".