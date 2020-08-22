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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Лукашенко назначил нового губернатора Гродненской области

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, назначил нового губернатора Гродненской области. Им стал Владимир Караник – министр здравоохранения страны.В источнике
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Известия

Лукашенко назначил главу минздрава Белоруссии губернатором Гродненской области

Известия07:53
ТАСС

Лукашенко назначил главу Минздрава Караника губернатором Гродненской области

ТАСС08:04
Коммерсантъ

Лукашенко сменил губернатора Гродненской области

Коммерсантъ07:57
РБК

Лукашенко на фоне протестов назначил министра гродненским губернатором

РБК08:38
Газета.Ru

Лукашенко назначил министра здравоохранения Караника губернатором Гродненской области

Газета.Ru07:40
RT на русском

Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области

RT на русском07:37
Lenta.ru

Лукашенко назначил освистанного протестующими министра губернатором

Lenta.ru07:36
КП - Беларусь

Лукашенко назначил министра здравоохранения Караника губернатором Гродненской области

КП - Беларусь07:38

Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию
РБК05:22
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ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новости08:25
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