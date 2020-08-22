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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Лукашенко назначил нового губернатора Гродненской области

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, назначил нового губернатора Гродненской области. Им стал Владимир Караник – министр здравоохранения страны.В источнике
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РБК

Лукашенко на фоне протестов назначил министра гродненским губернатором

РБК08:38
ТАСС

Лукашенко назначил главу Минздрава Караника губернатором Гродненской области

ТАСС08:04
Lenta.ru

Лукашенко назначил освистанного протестующими министра губернатором

Lenta.ru07:36
Известия

Лукашенко назначил главу минздрава Белоруссии губернатором Гродненской области

Известия07:53
РИА Новости

Лукашенко сменил губернатора Гродненской области

РИА Новости07:37
RT на русском

Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области

RT на русском07:37
Коммерсантъ

Лукашенко сменил губернатора Гродненской области

Коммерсантъ07:57
КП - Беларусь

Лукашенко назначил министра здравоохранения Караника губернатором Гродненской области

КП - Беларусь07:38

Импорт труб из РФ назвали угрозой экономике США

Как сообщает ToDay News Ufа со ссылкой на ТАСС, аналитики из федеральной комиссии по международной торговле Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что они имеют определенную информация об ущербе, который был нанесен из-за импорта стандартных, линейных труб, а также труд высокого рабочего давления для экономики Соединенных Штатов Америки.
ToDay News Ufa04:32
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Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ru14:04
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