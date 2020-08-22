Лукашенко назначил нового губернатора Гродненской области
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Александр Лукашенко, президент Белоруссии, назначил нового губернатора Гродненской области. Им стал Владимир Караник – министр здравоохранения страны.В источнике
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Лукашенко назначил министра здравоохранения Караника губернатором Гродненской области
КП - Беларусьвчера в 07:38