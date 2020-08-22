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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Лукашенко назначил нового губернатора Гродненской области

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, назначил нового губернатора Гродненской области. Им стал Владимир Караник – министр здравоохранения страны.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко сменил губернатора Гродненской области

РИА Новостивчера в 07:37
ТАСС

Лукашенко назначил главу Минздрава Караника губернатором Гродненской области

ТАССвчера в 08:04
Коммерсантъ

Лукашенко сменил губернатора Гродненской области

Коммерсантъвчера в 07:57
Известия

Лукашенко назначил главу минздрава Белоруссии губернатором Гродненской области

Известиявчера в 07:53
РБК

Лукашенко на фоне протестов назначил министра гродненским губернатором

РБКвчера в 08:38
RT на русском

Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области

RT на русскомвчера в 07:37
Lenta.ru

Лукашенко назначил освистанного протестующими министра губернатором

Lenta.ruвчера в 07:36
КП - Беларусь

Лукашенко назначил министра здравоохранения Караника губернатором Гродненской области

КП - Беларусьвчера в 07:38

Тедеско вернётся к работе со «Спартаком» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско вернётся к руководству командой в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русскомвчера в 12:18
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Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия20 августа в 23:01
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МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВ21 августа в 06:32
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Поветкин подерется с Уайтом за титул временного чемпиона мира

На кону встречи с грозным тяжеловесом Диллианом Уайтом будут стоять не только титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC, но еще и статус официального претендента на основной чемпионский пояс, который носит Тайсон Фьюри.
Газета.Ruвчера в 05:06
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Смысл рисунка Леонардо да Винчи был раскрыт спустя 500 лет

Сброшена завеса тайны с одного из рисунков Леонардо да Винчи сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Спустя пятьсот лет ученые Лондонского Имперского колледжа смогли разгадать загадку мастера.
Уфимские Заметки21 августа в 06:58
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