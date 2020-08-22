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RT на русском
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Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области

Белорусский президент Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области, назначив на этот пост Владимира Караника, который перед этим руководил Министерством здравоохранения республики.В источнике
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ТАСС

Лукашенко назначил главу Минздрава Караника губернатором Гродненской области

ТАСС08:04
Коммерсантъ

Лукашенко сменил губернатора Гродненской области

Коммерсантъ07:57
Lenta.ru

Лукашенко назначил освистанного протестующими министра губернатором

Lenta.ru07:36
РИА Новости

Лукашенко сменил губернатора Гродненской области

РИА Новости07:37
RT на русском

Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области

RT на русском07:37
Известия

Лукашенко назначил главу Минздрава Белоруссии губернатором Гродненской области

Известия07:53
РБК

Лукашенко на фоне протестов сменил губернатора Гродненской области

РБК07:34
КП - Беларусь

Лукашенко назначил министра здравоохранения Караника губернатором Гродненской области

КП - Беларусь07:38

Лукашенко заявил о принятии «самого серьезного решения» за 26 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел вооруженные силы республики в боевую готовность, что является, по его словам, «самым серьезным решением за четверть века», передает корреспондент агентства «БелТА».
Ведомости06:58
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МИД ответил на доклад сената США по «вмешательству» России в выборы

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опубликованную накануне часть доклада сената США о "вмешательстве" России в американские президентские выборы бессодержательной и лишенной фактов.
РИА Новости06:35
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