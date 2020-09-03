Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГБ Белоруссии
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Новым руководителем КГБ стал Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля (КГК). На замену Тертелю исполняющим обязанности председателя КГК назначен Валерий Герасимов, который ранее занимал должность первого заместителя главы этого ведомства.В источнике
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