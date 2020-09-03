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ТАСС
ТАСС

Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГБ Белоруссии

Новым руководителем КГБ стал Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля (КГК). На замену Тертелю исполняющим обязанности председателя КГК назначен Валерий Герасимов, который ранее занимал должность первого заместителя главы этого ведомства.В источнике
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РБК

Политологи оценили кадровые перестановки в КГБ и Совбезе Белоруссии

РБК09:13
РИА Новости

Лукашенко отправил в отставку главу КГБ

РИА Новости04:47
Интерфакс

Лукашенко сменил руководителей КГБ и Совбеза Белоруссии

Интерфакс04:22
Коммерсантъ

Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза и главу КГБ

Коммерсантъ04:40
ТАСС

Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГБ Белоруссии

ТАСС04:36
Комсомольская правда

Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза и главу КГБ

Комсомольская правда04:34
RT на русском

Лукашенко сменил председателя КГБ Белоруссии

RT на русском04:45
КП - Беларусь

Лукашенко поменял госсекретаря Совбеза, председателя КГБ и председателя КГК

КП - Беларусь04:17

Госдеп: США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

Вашингтон, 3 сентября 2020, 16:37 — REGNUM США покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года, заявила 3 сентября журналистам официальный представитель американского госдепа Морган Ортагус.
Госдеп: США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года
REGNUM09:37
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Россия и Белоруссия достигли договоренности по оплате нефти и газа

Издание БЕЛТА сообщает о достигнутой договоренности между Россией и Белоруссией по вопросам оплаты нефти и газа во время переговоров в Минске между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным.
Россия и Белоруссия достигли договоренности по оплате нефти и газа
Общественная служба новостей08:59
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Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
РИА Новости06:14
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Разработчик «Новичка» заявил, что это вещество убило бы Навального

Доктор химических наук, разработчик вещества "Новичок" Леонид Ринк заявил, что использование этого отравляющего вещества привело бы к смерти блогера Алексея Навального, а не к коме, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 11:24
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Intel представила процессоры 11-го поколения для тонких ноутбуков

Intel официально анонсировала свои первые процессоры Tiger Lake 11-го поколения для ноутбуков, которые будут оснащены новой интегрированной графикой Xe, поддержкой Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и большим скачком в производительности и времени автономной работы по сравнению с предыдущими чипами Ice Lake.
Astera00:54
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