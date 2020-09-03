Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза Белоруссии и главу КГБ
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Новым главой спецслужбы стал Иван Тертель, Валерий Вакульчик назначен госсекретарем Совета безопасности. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза страны Андрея Равкова и главу КГБ Валерия Вакульчика.В источнике
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