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ТК Звезда
ТК Звезда

Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза Белоруссии и главу КГБ

Новым главой спецслужбы стал Иван Тертель, Валерий Вакульчик назначен госсекретарем Совета безопасности. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза страны Андрея Равкова и главу КГБ Валерия Вакульчика.В источнике
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ТАСС

Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГБ Белоруссии

ТАСС04:36
РИА Новости

Лукашенко отправил в отставку главу КГБ

РИА Новости04:47
RT на русском

Лукашенко сменил председателя КГБ Белоруссии

RT на русском04:45
Коммерсантъ

Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза и главу КГБ

Коммерсантъ04:40
РБК

Лукашенко объяснил перестановки в КГБ и органах власти

РБК06:44
Комсомольская правда

Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза и главу КГБ

Комсомольская правда04:34
Интерфакс

Лукашенко сменил руководителей КГБ и Совбеза Белоруссии

Интерфакс04:22
КП - Беларусь

Лукашенко поменял госсекретаря Совбеза, председателя КГБ и председателя КГК

КП - Беларусь04:17

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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