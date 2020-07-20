Политика
Газета.RuЛукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США
Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко. В 2008 году Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов, однако в последние годы появились признаки улучшения отношений между странами.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Кино
Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
Коммерсантъ 07:20
Авто
Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen
Из-за риска утечки топлива под отзыв попали 2472 автомобиля, выпущенных в период с 2019 по 2020 год.
Автоновости дня 06:26
Общество
Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал
Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФедералПресс 03:32
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Политика
Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском вчера в 15:32
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru 18 июля в 23:53
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Футбол
Уткин высмеял судейство в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
Известный комментатор Василий Уткин после полуфинального матча Кубка России «Зенит» - «Спартак» (2:1) отметил, что арбитры ни к одной команде не относятся так благосклонно, как к питерской.
Metaratings 05:37
Армия и оружие
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Петербургское предприятие "Севмаш" начало строительство двух подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор завода Михаил Будниченко.
РИА Новости 07:40
Общество
Россия оказалась одним из лидеров по эффективности борьбы с пандемией
В агрегированном рейтинге Россия заняла 7-е место среди 48 стран, лидером стала Австралия.
Взгляд.ру 07:31
Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода.
REGNUM вчера в 12:54
Игры
Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр
Консоль Xbox Series X может получить несколько эксклюзивных игр.
Актуальные Новости 01:55
Общество
В Госдуме предложил снять ограничения на работу ТЦ и кафе в Петербурге
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский просит Роспотребнадзор разъяснить, почему в Санкт-Петербурге не снимается запрет на работу торговых центров, кафе, баров и ресторанов, а также предлагает открыть перечисленные заведения при условии соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса.
РИА Новости 07:38
Общество
Федосеева-Шукшина подала иск против Алибасова
Pravda.Ru 05:55
Происшествия
Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
RT на русском 03:28
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Общество
В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус
«Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:03
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Политика
МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата
Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД в связи с информацией о поставке Белградом в Армению большого количества боеприпасов, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
РИА Новости 06:45