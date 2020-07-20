Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко. В 2008 году Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов, однако в последние годы появились признаки улучшения отношений между странами.

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

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