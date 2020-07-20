Политика
Lenta.ruЛукашенко назначил первого за 12 лет посла в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
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Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко.
РИА Новости 05:51
Происшествия
Полицейский через WhatsApp извинился перед митинговавшим россиянином
В Петропавловске-Камчатском начальник городской полиции через WhatsApp дважды принес извинения задержанному организатору первомайского митинга Александру Зайцеву .
Lenta.ru 06:00
Политика
Песков заявил, что говорить о вакцинации от коронавируса еще рано
Reuters Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты российских ученых, работающих над созданием вакцин от коронавируса, обнадеживают, но разработка пока не завершена, поэтому о вакцинации говорить рано.
РЕН ТВ 06:15
Происшествия
В Ивановской области полицейский и его жена задержаны за покушение на мошенничество
СК России по Ивановской области предъявил обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере сотруднику полиции и его жене.
Ивтелерадио 05:54
Политика
Повысить пенсионный возраст позволит новая Конституция
Издание URA.RU отмечает, что в очередной раз повысить пенсионный возраст может позволить поправка в пункте ж 1 статьи 72: совершеннолетние дееспособные дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.
LentaChel.ru 02:24
Общество
Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал
Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФедералПресс 03:32
Общество
В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований
Вакцина пока не вошла в гражданский оборот. В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований.
Piter.tv 04:13
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Интерфакс-Спорт вчера в 13:28
Общество
В России предложили изменить правила расселения аварийного жилья
В России готовятся поправки к правилам расселения жильцов из аварийных домов.
МордовМедиа вчера в 13:51
Игры
Переход на Unreal Engine 5 заставит игры значительно «потяжелеть»
Faktom вчера в 12:22
Авто
Toyota представила спортивный седан Corolla GR Sport
Японский автоконцерн Toyota представил спортивную модификацию популярного седана Corolla.
Ореанда-Новости 06:05
Здоровье
115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:48
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 17 июля в 04:46
Экономика
Раскрыты последствия деноминации рубля для России
Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
Московский Комсомолец 02:48
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
По данным, которые были получены исследователями, стало ясно, что владельцы мобильных гаджетов последовали в Москву, после - в Санкт-Петербург, а затем были зафиксированы на военных объектах в Архангельске и Северодвинске.
Территория новостей вчера в 00:26
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Происшествия
Истязавший двухлетнего ребенка из-за «неприязни» россиянин задержан
В Дмитрове задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в систематическом избиении двухлетнего пасынка.
Lenta.ru вчера в 13:05
Происшествия
Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян
Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Футбол
«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
RT на русском 18 июля в 15:41
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразились 27 детей до года
По статистике ведомства, в Саратовской области среди детей зарегистрировано 424 случая коронавирусной инфекции - это чуть больше 5% от общего количества.
Регион 64 06:16
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18