Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США

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