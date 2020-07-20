Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко назначил первого за 12 лет посла в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
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Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США

Комсомольская правда05:50

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США

Lenta.ru05:45

Лукашенко назначил посла Белоруссии в США

RT на русском05:32

У Белоруссии появился посол в США после 12 лет «замороженных» отношений

Интерфакс05:43

Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США

Московский Комсомолец05:32

Лукашенко назначил первого с 2008 года посла Белоруссии в США

РИА Новости05:30

Лукашенко назначил послом в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко

ТАСС05:24
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
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Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко.
РИА Новости 05:51
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Происшествия

Полицейский через WhatsApp извинился перед митинговавшим россиянином

В Петропавловске-Камчатском начальник городской полиции через WhatsApp дважды принес извинения задержанному организатору первомайского митинга Александру Зайцеву .
Lenta.ru 06:00
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Политика

Песков заявил, что говорить о вакцинации от коронавируса еще рано

Reuters Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты российских ученых, работающих над созданием вакцин от коронавируса, обнадеживают, но разработка пока не завершена, поэтому о вакцинации говорить рано.
РЕН ТВ 06:15
Происшествия

В Ивановской области полицейский и его жена задержаны за покушение на мошенничество

СК России по Ивановской области предъявил обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере сотруднику полиции и его жене.
Ивтелерадио 05:54
Политика

Повысить пенсионный возраст позволит новая Конституция

Издание URA.RU отмечает, что в очередной раз повысить пенсионный возраст может позволить поправка в пункте ж 1 статьи 72: совершеннолетние дееспособные дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.
LentaChel.ru 02:24
5
Общество

Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал

Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФедералПресс 03:32
42
Общество

В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований

Вакцина пока не вошла в гражданский оборот. В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований.
Piter.tv 04:13
Футбол

«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Интерфакс-Спорт вчера в 13:28
6
Общество

В России предложили изменить правила расселения аварийного жилья

В России готовятся поправки к правилам расселения жильцов из аварийных домов.
МордовМедиа вчера в 13:51
11
Игры

Переход на Unreal Engine 5 заставит игры значительно «потяжелеть»

Faktom вчера в 12:22
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Шоу-бизнес

Налоговая служба ликвидирует креативное бюро Гарика Харламова

ФАН 05:35
Авто

Toyota представила спортивный седан Corolla GR Sport

Японский автоконцерн Toyota представил спортивную модификацию популярного седана Corolla.
Ореанда-Новости 06:05
Здоровье

115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:48
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 17 июля в 04:46
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Экономика

Раскрыты последствия деноминации рубля для России

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
Московский Комсомолец 02:48
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Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

По данным, которые были получены исследователями, стало ясно, что владельцы мобильных гаджетов последовали в Москву, после - в Санкт-Петербург, а затем были зафиксированы на военных объектах в Архангельске и Северодвинске.
Территория новостей вчера в 00:26
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
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Происшествия

Истязавший двухлетнего ребенка из-за «неприязни» россиянин задержан

В Дмитрове задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в систематическом избиении двухлетнего пасынка.
Lenta.ru вчера в 13:05
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Происшествия

Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян

Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Футбол

«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
RT на русском 18 июля в 15:41
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Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразились 27 детей до года

По статистике ведомства, в Саратовской области среди детей зарегистрировано 424 случая коронавирусной инфекции - это чуть больше 5% от общего количества.
Регион 64 06:16
Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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