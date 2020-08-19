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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства

Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства Белоруссии. Так, президент назначил Романа Головченко председателем правительства.В источнике
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Вести.Ru

Лукашенко утвердил новый состав правительства

Вести.Ru12:46
РБК

Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

РБК12:45
Life.ru

Лукашенко назначил премьера и утвердил состав белорусского правительства

Life.ru12:45
RT на русском

Лукашенко подписал указы о назначении премьера и членов кабмина

RT на русском12:46
Коммерсантъ

Головченко остался премьером в новом правительстве Белоруссии

Коммерсантъ12:44
ТАСС

Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Белоруссии

ТАСС12:38
РИА Новости

Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства

РИА Новости12:36

Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUM12:25
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
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Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
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