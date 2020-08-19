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ИА Новороссия
ИА Новороссия

Лукашенко назначил премьера и утвердил новое правительство

Белорусский лидер Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьера. Кресло главы Кабмина сохранил Роман Головченко. Об этом сообщает агентство "БЕЛТА".В источнике
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Коммерсантъ

Лукашенко переназначил все правительство Белоруссии

Коммерсантъ12:44
ТАСС

Лукашенко переназначил в полном составе правительство во главе с премьером Головченко

ТАСС13:32
РИА Новости

Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства

РИА Новости13:24
Говорит Москва

Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Говорит Москва12:49
RT на русском

Лукашенко подписал указы о назначении премьера и членов кабмина

RT на русском12:46
РБК

Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

РБК12:45
Газета.Ru

Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства

Газета.Ru15:22

Шувалов за год увеличил доход в 2,5 раза

Доход Шувалова в последний полный год работы в правительстве составил 91,3 млн руб. В 2019 году Шувалов, как и в 2018-м, задекларировал три квартиры в России (108,9; 73,8 и 115,8 кв. м), а также два машиноместа, которыми он владеет вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой (в 2018-м они в декларации не упоминались).
РБК15:30
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
РИА Новости09:34
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ФСБ задержала жителя Крыма за участие в украинском нацбатальоне

По данным ФСБ, подозреваемый выехал из Крыма на территорию Украины в 2016 году и вступил в ряды незаконного вооруженного формирования - так называемого батальона имени Н. Челебиджихана, созданного беглым вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым.
ИА Крыминформ09:20
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