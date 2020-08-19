Лукашенко назначил премьера и утвердил новое правительство
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Белорусский лидер Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьера. Кресло главы Кабмина сохранил Роман Головченко. Об этом сообщает агентство "БЕЛТА".В источнике
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