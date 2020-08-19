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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 19 августа, объявил состав нового правительства страны. Главой кабмина остался Романа Головченко, Владимир Макей и Юрий Караев также оставили за собой посты соответственно глав МИД и МВД.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства

Газета.Ruвчера в 15:22
ТАСС

Лукашенко переназначил в полном составе правительство во главе с премьером Головченко

ТАССвчера в 13:32
Коммерсантъ

Лукашенко переназначил все правительство Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:44
Говорит Москва

Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Говорит Москвавчера в 12:49
RT на русском

Лукашенко подписал указы о назначении премьера и членов кабмина

RT на русскомвчера в 12:46
РБК

Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

РБКвчера в 12:45
РИА Новости

Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства

РИА Новостивчера в 13:24

Координационный совет потребовал проведения новых выборов в Белоруссии

Координационный совет назвал единственным способом преодоления политического кризиса в стране «немедленное начало переговоров и выработку механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов».
Ридусвчера в 13:37
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Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБКвчера в 06:31
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У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер многострадального фильма "Энола Холмс" (Enola Holmes) по произведениям писательницы Нэнси Спрингер с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") в главных ролях.
Российская газета17 августа в 13:56
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Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве

План спецслужб незалежной состоял в том, чтобы самолет с этой группой, который 25 июля должен был вылететь по маршруту Минск-Стамбул, был экстренно посажен на территории Украины из-за того, что одному из пассажиров этого рейса стало плохо.
Комсомольская правдавчера в 05:43
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