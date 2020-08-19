Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
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Лидер белорусского народа Александр Лукашенко провел правительственные реформы, в ходе которых большинство чиновников оставили за собой свои посты. Должность премьера все таки закрепилась за Романом Головченко. Он был утвержден на нее летом этого года.В источнике
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Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
Говорит Москвавчера в 12:49