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CT news

Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Лидер белорусского народа Александр Лукашенко провел правительственные реформы, в ходе которых большинство чиновников оставили за собой свои посты. Должность премьера все таки закрепилась за Романом Головченко. Он был утвержден на нее летом этого года.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства

Газета.Ruвчера в 15:22
ТАСС

Лукашенко переназначил в полном составе правительство во главе с премьером Головченко

ТАССвчера в 13:32
Коммерсантъ

Лукашенко переназначил все правительство Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:44
Говорит Москва

Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Говорит Москвавчера в 12:49
RT на русском

Лукашенко подписал указы о назначении премьера и членов кабмина

RT на русскомвчера в 12:46
РБК

Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

РБКвчера в 12:45
РИА Новости

Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства

РИА Новостивчера в 13:24

Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.
РИА Новостивчера в 15:15
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Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
RT на русском19:50
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