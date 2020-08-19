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Российская газета
Российская газета

Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьер-министра. Пост главы кабинета министров сохранен за Романом Головченко, возглавляющим правительство с июня этого года.В источнике
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ТАСС

Лукашенко переназначил в полном составе правительство во главе с премьером Головченко

ТАСС13:32
Коммерсантъ

Лукашенко переназначил все правительство Белоруссии

Коммерсантъ12:44
Комсомольская правда

Лукашенко назначил Головченко премьер-министром Белоруссии

Комсомольская правда12:52
Говорит Москва

Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Говорит Москва12:49
RT на русском

Лукашенко подписал указы о назначении премьера и членов кабмина

RT на русском12:46
РБК

Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

РБК12:45
РИА Новости

Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства

РИА Новости13:24

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Наконец, в состав президиума вошла Светлана Алексиевич - чуть ли не главный русофоб Белоруссии, которая открыто поддерживает радикальных украинских националистов, называет граждан России "агрессивными и опасными для мира людьми", вешает на русский народ ярлык "народа-подлеца" и считает, что "Белоруссия никогда не была Россией, она была Польшей".
Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума
Газета.Ru11:47
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Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил его передать канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим странам Западной Европы просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
Ведомости07:52
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Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
РИА Новости13:56
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАНвчера в 05:40
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