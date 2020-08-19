Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
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Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьер-министра. Пост главы кабинета министров сохранен за Романом Головченко, возглавляющим правительство с июня этого года.В источнике
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