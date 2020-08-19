Лукашенко назначил премьера и утвердил новое правительство
Смотрите также
В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше
Румынский певец погиб во время прямого эфира в соцсети
Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Вышел тизер фильма «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом
Дима Билан почистил от мусора Черное море в Крыму
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера
В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора
Жириновский рассказал о пари про вхождение Белоруссии в состав России
Настя Каменских показала фигуру без одежды
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
Вышел новый трейлер американской версии сериала «Утопия»
Новый клип Бузовой собрал за сутки более 1,2 миллиона просмотров
Ивлев резко высказался о причинах развода с женой после 23 лет брака
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Жириновскому отказали в свидании с Фургалом в СИЗО «Лефортово»
Белорусский лидер Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьера. Кресло главы Кабмина сохранил Роман Головченко. Об этом сообщает агентство "БЕЛТА".В источнике
Подробнее о событии
Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
Говорит Москвавчера в 12:49