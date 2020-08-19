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ИА Новороссия
ИА Новороссия

Лукашенко назначил премьера и утвердил новое правительство

Белорусский лидер Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьера. Кресло главы Кабмина сохранил Роман Головченко. Об этом сообщает агентство "БЕЛТА".В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства

Газета.Ruвчера в 15:22
ТАСС

Лукашенко переназначил в полном составе правительство во главе с премьером Головченко

ТАССвчера в 13:32
Коммерсантъ

Лукашенко переназначил все правительство Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:44
Говорит Москва

Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Говорит Москвавчера в 12:49
RT на русском

Лукашенко подписал указы о назначении премьера и членов кабмина

RT на русскомвчера в 12:46
РБК

Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

РБКвчера в 12:45
РИА Новости

Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства

РИА Новостивчера в 13:24

Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
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В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ru17 августа в 17:08
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Вышел тизер фильма «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом

Актеры, исполняющие роли остальных членов почтенного семейства, тоже достойны внимания: в хладнокровного Шерлока перевоплотился Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали»), Майкрофтом стал Сэм Клафлин («С любовью, Рози»), а их матерью Эудорией – Хелена Бонем Картер.
Киноафиша России18 августа в 02:51
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Муфтий рассказал о практике женского обрезания на Северном Кавказе

На Северном Кавказе не распространена практика женского обрезания, заявил РИА Новости председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев.
РИА Новостивчера в 09:11
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Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев представил в Пресненский суд Москвы отзыв специалиста, по словам которого в автотехнической экспертизе не рассмотрены все возможные версии аварии.
Forbesвчера в 09:52
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В России банки стали чаще реструктурировать долги крупного бизнеса

В июле речь могла идти о пересмотре условий займов бизнесу на 1,3 трлн руб. Напомним, бизнес в России получил рекордные убытки как минимум за 16 лет: без учета малых предприятий компании потеряли весной более 1,5 трлн руб. Общая прибыль бизнеса в России за март, апрель и май сократилась на 67% в годовом исчислении.
Коммерсантъвчера в 00:32
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