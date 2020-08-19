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Российская газета
Российская газета

Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьер-министра. Пост главы кабинета министров сохранен за Романом Головченко, возглавляющим правительство с июня этого года.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства

Газета.Ruвчера в 15:22
ТАСС

Лукашенко переназначил в полном составе правительство во главе с премьером Головченко

ТАССвчера в 13:32
RT на русском

Лукашенко подписал указы о назначении премьера и членов кабмина

RT на русскомвчера в 12:46
Комсомольская правда

Лукашенко назначил Головченко премьер-министром Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 12:52
Говорит Москва

Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Говорит Москвавчера в 12:49
РИА Новости

Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства

РИА Новостивчера в 13:24
РБК

Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

РБКвчера в 12:45

В России разрешат ездить по выделенкам новой категории автомобилей

В России с 2021 года могут разрешить ездить по выделенным полосам новой категории транспортных средств — беспилотным автомобилям, пообещал РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».
Lenta.ru20:51

РФ получила доказательства участия СБУ в задержании россиян в Беларуси

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Мир новостейвчера в 10:09
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