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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 19 августа, объявил состав нового правительства страны. Главой кабмина остался Романа Головченко, Владимир Макей и Юрий Караев также оставили за собой посты соответственно глав МИД и МВД.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства

Газета.Ruвчера в 15:22
ТАСС

Лукашенко переназначил в полном составе правительство во главе с премьером Головченко

ТАССвчера в 13:32
RT на русском

Лукашенко подписал указы о назначении премьера и членов кабмина

RT на русскомвчера в 12:46
Комсомольская правда

Лукашенко назначил Головченко премьер-министром Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 12:52
Говорит Москва

Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Говорит Москвавчера в 12:49
РИА Новости

Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства

РИА Новостивчера в 13:24
РБК

Лукашенко назначил премьера и правительство Белоруссии

РБКвчера в 12:45

«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны

Крупнейший российский производитель оружия «Калашников» начал разработку нового ручного пулемета по заказу Министерства обороны России, сообщил 20 августа гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.
Известия22:09

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.
Взгляд.ру00:58

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспресс18 августа в 16:01

Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
RT на русском19:50
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Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
РИА Новостивчера в 13:56
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