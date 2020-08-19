Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 19 августа, объявил состав нового правительства страны. Главой кабмина остался Романа Головченко, Владимир Макей и Юрий Караев также оставили за собой посты соответственно глав МИД и МВД.В источнике
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Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
Говорит Москвавчера в 12:49