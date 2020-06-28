Политика
ИзвестияЛукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, Белоруссия осталась единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке. Фрагмент его выступления показали 28 июня в эфире телеканала «Беларусь-1».
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Мы у России вторые покупатели газа после немцев, мы огромное количество перерабатываем их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего – политически.
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 15:36
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Футбол
Директор «Интера»: «Мы находимся на продвинутой стадии переговоров по Хакими»
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что миланский клуб близок к оформлению сделки по защитнику «Реала» Ашрафу Хакими.
Sport24.ru 17:24
Интернет
В Google Meet появится поддержка новых функций
Источник говорит о том, что в новой версии Google Meet пользователи смогут использовать функцию, которая позволит размыть фон во время видеосвязи или же заменить его любым изображением.
3DNews 06:38
Общество
В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев
«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов.
РБК 16:40
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Общество
Китаец поделился рецептом «самого удивительного» блюда русской кухни
Китайский блогер рассказал своим соотечественникам о «самом удивительном блюде», которое он когда-либо встречал в русской кухне.
Аргументы недели 14:49
Футбол
«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport 15:14
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Второй тур состоится 12 июля текущего года.
Газета.Ru 16:43
Футбол
«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу
Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
RT на русском 12:57
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Игры
The Last of Us: Part II стала рекордсменом по продажам
Напомним, что ранее лидерство популярности принадлежало игре Final Fantasy VII (2020), количество продаж которой за то же время составило 3,5 млн копий.
Goroday.ru 26 июня в 21:22
Футбол
«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с хавбеком «Крыльев Советов» Хади
МР7.ру вчера в 11:54
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Газета.Ru 06:14
Политика
Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп назвал внешнеполитические победы России причиной ее исключения из "Большой восьмерки".
РИА Новости 14:38
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Спорт
Sucker Punch опубликовала несколько концепт-артов Ghost of Tsushima
Srnsk вчера в 05:50
Космос
Канада планирует построить манипулятор для изучения Луны к 2025 году
Получить готовые изделия агентство планирует к 2025 году, а запуск будет зависеть от графика работы лунного шлюза.
ИА Красная Весна 14:07
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Здоровье
Эксперты назвали лучшие продукты для очищения легких от вредной слизи
Shraibikus News 06:14
Космос
NASA: На спутнике Юпитера может быть жизнь
Ученые из NASA сообщили, что на Европе, являющейся спутником Юпитера, может быть жизнь.
Дни24 26 июня в 00:00
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
Общество
Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать при коронавирусе.
Lenta.ru 14:02