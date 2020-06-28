Мы у России вторые покупатели газа после немцев, мы огромное количество перерабатываем их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего – политически.

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, Белоруссия осталась единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке. Фрагмент его выступления показали 28 июня в эфире телеканала «Беларусь-1».

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Интернет В Google Meet появится поддержка новых функций Источник говорит о том, что в новой версии Google Meet пользователи смогут использовать функцию, которая позволит размыть фон во время видеосвязи или же заменить его любым изображением.

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