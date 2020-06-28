Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
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Лукашенко назвал Белоруссию «единственным оставшимся» союзником России

REGNUM01:03

Лукашенко назвал единственного союзника России

РБКвчера в 16:55

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

РИА Новостивчера в 15:41

Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни экономически, ни политически

ТАССвчера в 16:00

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Lenta.ruвчера в 15:56

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Известиявчера в 16:18

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Газета.Ruвчера в 15:38
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Армия и оружие

Армия Ливии нанесла авиаудар по войскам правительства

Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла воздушный удар по военной колонне Правительства национального согласия (ПНС), заявили в пресс-службе ЛНА 28 июня на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 15:08
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Явка на прошедшем в воскресенье первом туре составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше.
Интерфакс 01:14
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Происшествия

Минстрой Хакасии оценивает последствия стихии

Если и ваш многоквартирный дом пострадал от ненастной погоды: например, протекает кровля, произошел потоп в подъезде или около него, оторвались балконные ограждения, специалисты Минстроя предлагают рассказать о произошедшем в управляющую компанию или позвонить на горячую линию ведомства по телефону: 8 (3902) 2-10-75.
Шанс (г. Абакан) 00:14
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
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Футбол

Вернер объяснил, почему ушел из «Лейпцига»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о своем решении перейти в «Челси».
Спорт-Экспресс 00:42
Кино

Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

iReactor 27 июня в 02:52
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Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
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Общество

В России ужесточили контроль за вывозом леса за рубеж

В России вступило в силу постановление правительства, которое ужесточает контроль за экспортом древесины и лесоматериалов за рубеж.
РБК 01:00
1
Общество

В МИД России рассказали про оставшихся после ЧМ-2018 иностранцах

Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после чемпионата мира по футболу 2018 года.
Российская газета вчера в 19:30
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
3
Происшествия

В Москве два человека погибли в аварии на МКАД

В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
3
Шоу-бизнес

Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова

В гости к Пугачевой пожаловали супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Происшествия

Жителей райцентра в Липецкой области подняли по тревоге

Жителей Усмани ночью 29 июня подняли по тревоге. Сработала сирена, оповещающая город о чрезвычайной ситуации.
LipetskMedia.ru 01:17
Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
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Политика

Китай выражает США протест из-за давления на компании КНР

Китай выражает протест США из-за безосновательного давления на китайские компании и призывают американскую сторону прекратить подобные действия.
RT на русском 00:06
1
Политика

Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»

В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
Общество

Маск заявил, что Tesla прекратила получать субсидии от властей США

Газета.Ru вчера в 22:18
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Футбол

Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»

Говорит Москва вчера в 14:49
1
Экономика

В Приморском крае наладят производство двухмоторных самолетов на основе Ан-2

В правительстве Приморского края рассказали о планах наладить изготовление гражданского самолета, который будет базироваться на модели Ан-2.
Общественная служба новостей вчера в 22:30
Культура

Профессор из Нью-Йорка предложила ноу-хау по сносу памятников

Более 93 тысяч репостов набрал совет профессора Нью-Йоркского колледжа криминальной юстиции Эрин Томпсон протестующим американцам по более эффективному сносу памятников историческим деятелям США, 28 июня сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 27 июня в 18:15
1
Общество

В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту

В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
23
Шоу-бизнес

Ратаковски прошлась по улице в прозрачном наряде и изумила фанатов

Рамблер 01:01
Футбол

«Реал» обыграл «Эспаньол» и стал единоличным лидером Примеры

В матче 32-го тура "королевский клуб" обыграл "Эспаньол" (1:0) и опередил "Барселону" на два очка.
Российская газета вчера в 18:27
Происшествия

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Газета.Ru вчера в 18:12
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Футбол

Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу

Vprognoze.ru 27 июня в 15:27
2
Армия и оружие

Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС

Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир, Каир выразил желание закупить пятьсот российских танков Т-90 МС.
Военное дело вчера в 08:37
45
Происшествия

Двое корсаковцев грабили женщин-водителей

Следователи Корсакова завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Их обвиняют в серии грабежей и краж.
АСТВ 00:28
Происшествия

Полиция возбудила дело по факту убийства хаски в Челябинской области

ТАСС 01:18
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Экономика

Четыре закона в июле ударят по карману россиян

Четыре закона, которые вступят в силу с 1 июля заставят граждан раскошелиться.
PrimaMedia.ru 27 июня в 14:50
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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