Политика
КоммерсантъЛукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
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Армия и оружие
Армия Ливии нанесла авиаудар по войскам правительства
Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла воздушный удар по военной колонне Правительства национального согласия (ПНС), заявили в пресс-службе ЛНА 28 июня на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 15:08
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Явка на прошедшем в воскресенье первом туре составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше.
Интерфакс 01:14
Происшествия
Минстрой Хакасии оценивает последствия стихии
Если и ваш многоквартирный дом пострадал от ненастной погоды: например, протекает кровля, произошел потоп в подъезде или около него, оторвались балконные ограждения, специалисты Минстроя предлагают рассказать о произошедшем в управляющую компанию или позвонить на горячую линию ведомства по телефону: 8 (3902) 2-10-75.
Шанс (г. Абакан) 00:14
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Футбол
Вернер объяснил, почему ушел из «Лейпцига»
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о своем решении перейти в «Челси».
Спорт-Экспресс 00:42
Кино
Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
iReactor 27 июня в 02:52
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
Общество
В России ужесточили контроль за вывозом леса за рубеж
В России вступило в силу постановление правительства, которое ужесточает контроль за экспортом древесины и лесоматериалов за рубеж.
РБК 01:00
Общество
В МИД России рассказали про оставшихся после ЧМ-2018 иностранцах
Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после чемпионата мира по футболу 2018 года.
Российская газета вчера в 19:30
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Происшествия
В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
В гости к Пугачевой пожаловали супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Происшествия
Жителей райцентра в Липецкой области подняли по тревоге
Жителей Усмани ночью 29 июня подняли по тревоге. Сработала сирена, оповещающая город о чрезвычайной ситуации.
LipetskMedia.ru 01:17
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
Политика
Китай выражает США протест из-за давления на компании КНР
Китай выражает протест США из-за безосновательного давления на китайские компании и призывают американскую сторону прекратить подобные действия.
RT на русском 00:06
Политика
Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»
В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
Общество
Маск заявил, что Tesla прекратила получать субсидии от властей США
Газета.Ru вчера в 22:18
Футбол
Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»
Говорит Москва вчера в 14:49
Экономика
В Приморском крае наладят производство двухмоторных самолетов на основе Ан-2
В правительстве Приморского края рассказали о планах наладить изготовление гражданского самолета, который будет базироваться на модели Ан-2.
Общественная служба новостей вчера в 22:30
Культура
Профессор из Нью-Йорка предложила ноу-хау по сносу памятников
Более 93 тысяч репостов набрал совет профессора Нью-Йоркского колледжа криминальной юстиции Эрин Томпсон протестующим американцам по более эффективному сносу памятников историческим деятелям США, 28 июня сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 27 июня в 18:15
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
Футбол
«Реал» обыграл «Эспаньол» и стал единоличным лидером Примеры
В матче 32-го тура "королевский клуб" обыграл "Эспаньол" (1:0) и опередил "Барселону" на два очка.
Российская газета вчера в 18:27
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Газета.Ru вчера в 18:12
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru 27 июня в 15:27
Армия и оружие
Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС
Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир, Каир выразил желание закупить пятьсот российских танков Т-90 МС.
Военное дело вчера в 08:37
Происшествия
Двое корсаковцев грабили женщин-водителей
Следователи Корсакова завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Их обвиняют в серии грабежей и краж.
АСТВ 00:28
Экономика
Четыре закона в июле ударят по карману россиян
Четыре закона, которые вступят в силу с 1 июля заставят граждан раскошелиться.
PrimaMedia.ru 27 июня в 14:50