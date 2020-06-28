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Происшествия Минстрой Хакасии оценивает последствия стихии Если и ваш многоквартирный дом пострадал от ненастной погоды: например, протекает кровля, произошел потоп в подъезде или около него, оторвались балконные ограждения, специалисты Минстроя предлагают рассказать о произошедшем в управляющую компанию или позвонить на горячую линию ведомства по телефону: 8 (3902) 2-10-75.

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Происшествия Жителей райцентра в Липецкой области подняли по тревоге Жителей Усмани ночью 29 июня подняли по тревоге. Сработала сирена, оповещающая город о чрезвычайной ситуации.

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Армия и оружие Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир, Каир выразил желание закупить пятьсот российских танков Т-90 МС. 45