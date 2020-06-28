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Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».В источнике
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Лукашенко назвал Белоруссию «единственным оставшимся» союзником России

REGNUM01:03

Лукашенко назвал единственного союзника России

РБКвчера в 16:55

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

РИА Новостивчера в 15:41

Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни экономически, ни политически

ТАССвчера в 16:00

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Lenta.ruвчера в 15:56

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Известиявчера в 16:18

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Газета.Ruвчера в 15:38
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Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске

Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com02:09
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Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне

Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия21:15
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Сестры Хачатурян ознакомились с материалами дела

Адвокаты девушек ранее заявили, что если дело сестер после утверждения обвинительного заключения передадут в суд из Генпрокуратуры, то защита будет настаивать на судебном процессе с участием коллегии присяжных заседателей.
ТАСС23:22
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Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК20:26
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В Китае назвали три недостатка россиянок

Как отметил автор материала, внешность россиянок, привлекающая мужчин всего мира, в том числе из Китая, — самое загадочное явление, наряду со стереотипами о России про медведей и водку.
Lenta.ruвчера в 09:51
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В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ22:13
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