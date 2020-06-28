Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
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Белоруссии непросто остаться союзником России. Нам удержать её ещё сложнее

REGNUM06:24

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

РИА Новостивчера в 15:41

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Известиявчера в 16:18

Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни экономически, ни политически

ТАССвчера в 16:00

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Lenta.ruвчера в 15:56

Лукашенко назвал единственного союзника России

РБКвчера в 16:55

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Газета.Ruвчера в 15:38
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Общество

Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жёсткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года», — приводит РИА Новости слова Токаева.
RT на русском 08:45
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Политика

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
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Хоккей

Овечкин признан лучшим хоккеистом НХЛ, игравшим под восьмым номером

Vprognoze.ru 05:59
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Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
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Общество

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
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Гаджеты

Новый iPhone будет продаваться без зарядного устройства и наушников

Производитель сэкономит на зарядном устройстве и проводных наушниках — их не будет в комплекте новой модели.
Moi-portal.ru 02:31
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Кино

Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»

Киноафиша России 03:50
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
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Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM 00:35
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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Армия и оружие

Представители ливийских племен обсудят в ЛАГ преступления ПНС Ливии

В ближайшее время делегация ливийских племен посетит штаб-квартиру Лиги арабских государств, подчеркнул Мисбахи.
Слово и Дело 07:39
Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Интернет

TikTok запустил платформу для бизнеса

В приложении была запущена витрина для бизнеса, с помощью которой можно реализовать собственные маркетинговые решения для брендов.
Территория новостей 26 июня в 01:22
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Происшествия

Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами

Lenta.ru 03:21
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Технологии

Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Как напомнил эксперт, если отключить геолокацию, то можно увеличить период функционирования устройства от аккумулятора.
МедиаПоток 00:37
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
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Происшествия

Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
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Армия и оружие

В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM 08:05
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Ведомости 27 июня в 10:39
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Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
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Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Чёрным морем

Москва, 29 июня 2020, 15:48 — REGNUM Для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем поднимались два российских истребителя Су-27.
REGNUM 08:48
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Путешествия

За год российские туристы стали летать в Петербург в четыре раза чаще

Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, что в июне 2020 года российские туристы чаще всего покупали билеты на самолет в Москву, Петербург и Сочи.
Невские Новости 05:04
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Игры

Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк

Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru вчера в 03:44
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Здоровье

Московские КТ-центры приняли более 180 тысяч пациентов за время пандемии

Более 180 тысяч пациентов приняли КТ-центры в Москве за время пандемии, это почти в два раза больше исследований легких, чем за весь прошлый год, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 03:46
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Путешествия

Около 150 нарушителей ограничений выявили на пляже Еланки в Якутии

Рейды по выявлению отдыхающих из других муниципальных образований республики проводят на территории Хангаласского района в связи с эпидемиологической ситуацией, передает телеканал «Якутия 24».Первый рейд состоялся вдоль береговой линии села Еланка, которое является популярным местом отдыха в летнее время.
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