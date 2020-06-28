Политика
КоммерсантъЛукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
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Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Технологии
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.
ПРАЙМ 19:06
Футбол
Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Невские Новости 07:46
Происшествия
Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии
По данным телеканала, 75-летняя женщина сообщила полицейским, что шесть месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны 29-летнего внука, но боялась заявить об этом раньше из-за страха перед насильником.
Lenta.ru 11:10
Спорт
Ласицкене не поддержала обращение Исинбаевой в МОК и World Athletics
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не подписывала открытое письмо, опубликованное двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой от имени российских атлетов.
РБК вчера в 18:40
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер сериала «Дивный новый мир»
На YouTube-канале стриминговой платформы Peacock опубликовали первый трейлер научно-фантастического сериала "Дивный новый мир", основанного на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, замаскированной под утопию.
РИА Новости 19:09
Экономика
Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию
Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru 26 июня в 07:40
Происшествия
Неумелый дрифтер врезался в телевышку в Магадане
Автохамы в Магадане: ребенок чудом не стал жертвой дрифтера Народные корреспонденты ИА MagadanMedia делятся фотографиями нарушителей Стоит отметить, что еще несколько лет назад фанаты дрифта выступали с инициативой организовать отдельную площадку, где можно вдоволь пожечь резину, никому не мешая.
MagadanMedia.ru 18:27
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Кино
Глеб Панфилов получил приз «За выдающийся вклад в киноискусство»
Российская газета 26 июня в 05:00
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru вчера в 15:27
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 80%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек.
Известия 12:59
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Футбол
«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в 28-м туре Серии А
RT на русском 17:46
Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
ЖКХ
В июне на Благовещенск обрушились три месячные нормы дождя
Телепорт вчера в 22:55
Общество
Bloomberg: Цукерберг потерял $7 млрд на рекламе в Facebook
После сделанного руководством Unilever заявления акции Facebook упали на 8,3%. Цукерберг тем самым лишился 7,21 млрд долларов.
Evo-rus.com вчера в 04:22
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Политика
Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
Известия 06:18
Игры
The Last of Us: Part II поставила рекорд продаж за первые три дня
Продажи видеоигры The Last of Us: Part II («Последний из нас: Часть II») превысили 4 миллиона копий за первые трое суток, 26 июня сообщила компания Sony в PlayStation.Blog.
ИА Красная Весна 26 июня в 14:27
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa 14:03
Армия и оружие
На Западе отмечают полную оцифрованность ЗРК С-350 «Витязь»
Вечерний курьер 08:54
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
Шоу-бизнес
Шнуров написал стихи о нападении на Собчак в монастыре
Напомним, съемочную группу телеведущей Ксении Собчак силой выставили из Среднеуральского женского монастыря, когда они снимали сюжет про опального схиигумена Сергия.
RuNews24.ru 08:00
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Evo-rus.com вчера в 10:39
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17