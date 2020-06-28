Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
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Лукашенко назвал единственного союзника России

РБК16:55

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Телеканал 360°16:31

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Газета.Ru15:38

Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни экономически, ни политически

ТАСС16:00

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Lenta.ru15:56

Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию

РИА Новости15:41

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Известия16:18
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»

Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
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Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне

Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.
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Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

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Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии

По данным телеканала, 75-летняя женщина сообщила полицейским, что шесть месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны 29-летнего внука, но боялась заявить об этом раньше из-за страха перед насильником.
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Ласицкене не поддержала обращение Исинбаевой в МОК и World Athletics

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не подписывала открытое письмо, опубликованное двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой от имени российских атлетов.
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В Сети опубликовали первый трейлер сериала «Дивный новый мир»

На YouTube-канале стриминговой платформы Peacock опубликовали первый трейлер научно-фантастического сериала "Дивный новый мир", основанного на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, замаскированной под утопию.
РИА Новости 19:09
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Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию

Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru 26 июня в 07:40
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Происшествия

Неумелый дрифтер врезался в телевышку в Магадане

Автохамы в Магадане: ребенок чудом не стал жертвой дрифтера Народные корреспонденты ИА MagadanMedia делятся фотографиями нарушителей Стоит отметить, что еще несколько лет назад фанаты дрифта выступали с инициативой организовать отдельную площадку, где можно вдоволь пожечь резину, никому не мешая.
MagadanMedia.ru 18:27
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Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
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Кино

Глеб Панфилов получил приз «За выдающийся вклад в киноискусство»

Российская газета 26 июня в 05:00
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Футбол

Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу

Vprognoze.ru вчера в 15:27
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Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 80%

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек.
Известия 12:59
Происшествия

Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки

REGNUM вчера в 10:03
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Футбол

«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в 28-м туре Серии А

RT на русском 17:46
Происшествия

В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки

В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
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ЖКХ

В июне на Благовещенск обрушились три месячные нормы дождя

Телепорт вчера в 22:55
Общество

Bloomberg: Цукерберг потерял $7 млрд на рекламе в Facebook

После сделанного руководством Unilever заявления акции Facebook упали на 8,3%. Цукерберг тем самым лишился 7,21 млрд долларов.
Evo-rus.com вчера в 04:22
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Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
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Здоровье

Врачи сообщили о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса

РБК 18:57
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Кино

Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»

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Политика

Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус

Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
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Игры

The Last of Us: Part II поставила рекорд продаж за первые три дня

Продажи видеоигры The Last of Us: Part II («Последний из нас: Часть II») превысили 4 миллиона копий за первые трое суток, 26 июня сообщила компания Sony в PlayStation.Blog.
ИА Красная Весна 26 июня в 14:27
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Общество

В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту

В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
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На Западе отмечают полную оцифрованность ЗРК С-350 «Витязь»

Вечерний курьер 08:54
Экономика

В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
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Шоу-бизнес

Шнуров написал стихи о нападении на Собчак в монастыре

Напомним, съемочную группу телеведущей Ксении Собчак силой выставили из Среднеуральского женского монастыря, когда они снимали сюжет про опального схиигумена Сергия.
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В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
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Наука

Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни

Evo-rus.com вчера в 10:39
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Общество

В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля

Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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