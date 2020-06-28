Политика
КоммерсантъЛукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек
Число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 500 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.
РИА Новости вчера в 17:09
Политика
WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов
Ранее 27 июня The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США несколько месяцев назад пришла к выводу, что Россия предлагала связанным с «Талибаном» боевикам награду за убийство американских служащих.
РБК вчера в 23:33
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Авто
В Уфе на продажу выставлены арестованные автомобили
23 июля в Уфе пройдут очередные торги по продаже арестованного имущества. С молотка уйдут 43 лота: сельхозтехника и более 30 автомобилей.
UfaTime.ru вчера в 21:35
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
Происшествия
На Алтае при взрыве газа в доме погибла женщина
РБК вчера в 22:20
Общество
Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет
Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Mirror.
Москва 24 вчера в 19:22
Общество
Маск заявил, что Tesla прекратила получать субсидии от властей США
Газета.Ru вчера в 22:18
Энергетика
«Транснефть» может потерять до 40% выручки при снижении тарифов на прокачку нефти вдвое
Снижение тарифов на транспортировку нефти по трубопроводам "Транснефти" может привести к падению выручки монополии на 40%, неспособности погашать задолженность и поддерживать инфраструктуру в работоспособном состоянии.
ТАСС вчера в 23:19
Политика
Конте напомнил Меркель о бухгалтерских книгах
Конте подчеркнул, что во взглядах Меркель изменений не произошло, но он сам ведет бухгалтерские книги.
Вести.Ru вчера в 08:46
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Газета.Ru вчера в 16:43
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor вчера в 04:54
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика
РФ упростит условия поездок для иностранцев-родственников россиян
Москва рассматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для иностранцев, являющихся близкими родственниками граждан РФ, а также бесплатно оформит российские визы тем, кто с середины марта не смог посетить Россию из-за коронавирусной пандемии, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 22:29
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
Авто
Skoda показала базовую версию рестайлинговой Octavia
Skoda показала базовую версию рестайлинговой Octavia с названием Active, тогда как сейчас на рынке представлены только комплектации Ambition и Style.
Tvoe-avto.com вчера в 05:32
Здоровье
Вторая волна коронавируса угрожает доллару
Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140.
Ведомости вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
REGNUM 26 июня в 04:52
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости вчера в 07:47
Экономика
Граждан ждут дополнительные финансовые расходы с 1 июля
Россиян уже с 1 июля ждут дополнительные финансовые расходы в связи с нововведениями в законодательстве, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 16:00
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 27 июня в 10:25