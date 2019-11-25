Политика
ИзвестияЛукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион. Такое отношение сохранилось и по сей день, передает «РИА Новости» в понедельник, 25 ноября.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день.РИА Новости06:45
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