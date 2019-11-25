Политика

РИА НовостиРИА НовостиАлиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов. Ранее Лукашенко заявил, что Минск с советских времен нес ответственность за безопасность Калининградской области.
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«Мы отвечаем друг за друга»: Алиханов прокомментировал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

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ТАСС06:56
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Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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