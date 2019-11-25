Политика
РИА НовостиАлиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов. Ранее Лукашенко заявил, что Минск с советских времен нес ответственность за безопасность Калининградской области.
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Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Политика
Стало известно трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны
Бывший президент России Борис Ельцин отказался позвонить главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву накануне войны под предлогом, что для этого еще «не время».
Общество
Хабаровский край создаст залоговый фонд для помощи заводу «Амурсталь»
Власти Хабаровского края создадут залоговый фонд для помощи металлургическому заводу группы компаний "Торэкс" "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре, которому банки приостановили финансирование после проведенных там обысков.
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили с 2020 года
Повышение сбора коснется в первую очередь легковых автомобилей, ставки вырастут на 110,7%. Для авто с объемом двигателя меньше 1 л сбор вырастет на 46,1%. А для машин, чем объем двигателя превышает 3,5 л, стоимость вырастет на 145%.
Наука
Учёные нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину
Учёные из Торонтского университета в Канаде обнаружили клетки мозга, которые вызывают отвращение к никотину.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Минобороны РФ обвинило «Белые каски» в подготовке провокаций в Сирии
Неправительственная организация Сирии «Белые каски» вместе с боевиками бывшей «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) планируют провокации с применением химоружия в идлибской зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновника развала «Уральских пельменей»
Оставшиеся в шоу участники доверились Орлову и, по мнению экс-руководителя команды, совершили большую ошибку, поскольку тот является «клопом», присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него деньги.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Фигурное катание
Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира
В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак разочаровалась в либералах и хочет, чтобы ее любили
Ксения сама кого хочешь захейтит и без внутренних сомнений согласилась прийти в программу.
Происшествия
В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина
Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.
Общество
Илон Маск объяснил, почему разбилось бронированное стекло электрического пикапа Tesla Cybertruck
В ходе анонса компанией Tesla электрического пикапа Cybertruck на прошлой неделе было полно сюрпризов, но наиболее шокирующим был момент, когда ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) в попытке показать надёжность бронированных стёкол Armor Glass разбил два из них металлическим шаром.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе Линдеманна
Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Шоу-бизнес
Происходящее с ногами Волочковой стало шоком
Отвечать на нападки критиков Волочкова традиционно не стала. Стоит отметить, что корректировать свою внешность балерине объективно незачем.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Общество
В России задумали маркировать домашних животных
В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Футбол
ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.
Политика
Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США
Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Футбол