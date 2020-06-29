Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.В источнике
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