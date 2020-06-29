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Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.В источнике
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Лукашенко назвал Белоруссию «единственным оставшимся» союзником России

REGNUM01:03

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Коммерсантъ18:09

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

РИА Новостивчера в 15:41

Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни экономически, ни политически

ТАССвчера в 16:00

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Lenta.ruвчера в 15:56

Лукашенко назвал единственного союзника России

РБКвчера в 16:55

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Газета.Ruвчера в 15:38
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Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
ТАСС26 июня в 14:55
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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Главный врач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко в понедельник, 29 июня, опубликовал на своей странице в Facebook инфографику, представляющую количество находящихся на лечении пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Известия05:15
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Минтруда выступило против выплаты 10 тысяч рублей на 16-летних детей

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова с прискорбием сообщила: Министерство труда против того, чтобы выплачивать по 10 тысяч на детей и в возрасте от 16 до 18 лет.
Московский Комсомолец27 июня в 08:47
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В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ22:13
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Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс05:31
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