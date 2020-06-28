Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 557

Общество Москва вошла в топ-20 самых технологических городов Европы Как указал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся в материале, столица с каждым годом становится все более привлекательным городом для инвестиций, включая сферу высоких технологий, и успешно конкурирует в этом направлении, например, с Хельсинки или Миланом. 16

Общество В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели. 665

Происшествия Секс-скандал: в Перми учителя приговорили к девяти с половиной годам Суд вынес наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, ограничения свободы на один год и десять месяцев. 15

Происшествия Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook. 510

Происшествия Собчак опубликовала видео после нападения в монастыре Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео после инцидента в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,9K

Политика Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп. 312

Политика Лавров не знает, когда откроются границы Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не знает, когда откроются границы, пишет RT.

Футбол Тренер «Реала» Зидан: судьба титула решится в последнем матче Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан после очередного матча Ла Лиги с аутсайдерами турнира из барселонского "Эспаньола" (1:0) отметил, что доволен игроками, но при этом посетовал, что даже с командой, занимающей в таблице последнее место, "сливочным" пришлось нелегко.

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Футбол Кокорин на дне рождения друга нарушил требования социальной дистанции Ранее сообщалось, что «Зенит» накажет форварда Сердара Азмуна за нарушение требований соцдистанции, поскольку тот в ходе прогулки по Петербургу сфотографировался с полузащитником «Крыльев Советов» Сафой Хади. 2

Здоровье Врачи предупредили о возможном росте числа диабетиков после пандемии Около 20% жителей России имеют преддиабетический статус и окажутся в зоне риска развития диабета в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заведующую кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ Татьяну Демидову. 22

Здоровье В больницах Челябинска ввели обязательный тест на коронавирус Всего в столице Южного Урала заболели коронавирусом 2 753 человека. Горлова подчеркнула, что почти половина из них вылечились. 1

Финансы Доллар на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 15 июня Доллар США на Московской бирже после небольшого снижения при открытии торгов перешел к росту и поднялся выше 70 руб./$1 впервые с 15 июня.

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