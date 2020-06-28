Политика
RT на русскомЛукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
Москва вошла в топ-20 самых технологических городов Европы
Как указал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся в материале, столица с каждым годом становится все более привлекательным городом для инвестиций, включая сферу высоких технологий, и успешно конкурирует в этом направлении, например, с Хельсинки или Миланом.
ТАСС 00:50
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
Происшествия
Секс-скандал: в Перми учителя приговорили к девяти с половиной годам
Суд вынес наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, ограничения свободы на один год и десять месяцев.
REGNUM 03:44
Происшествия
Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
Российская газета 03:48
Происшествия
Отец сбитой девочки порезал ножом велосипедиста в Екатеринбурге
В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на велосипедиста, который наехал на девочку, бросившуюся под колеса.
Вести.Ru 03:42
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
Piter.tv 00:32
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Происшествия
Собчак опубликовала видео после нападения в монастыре
Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео после инцидента в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 09:17
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
Политика
Лавров не знает, когда откроются границы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не знает, когда откроются границы, пишет RT.
Газета.Ru 04:16
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Evo-rus.com 01:38
Футбол
Тренер «Реала» Зидан: судьба титула решится в последнем матче
Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан после очередного матча Ла Лиги с аутсайдерами турнира из барселонского "Эспаньола" (1:0) отметил, что доволен игроками, но при этом посетовал, что даже с командой, занимающей в таблице последнее место, "сливочным" пришлось нелегко.
Вести.Ru 02:30
Общество
В России за сутки выявили 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 719, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:35
Футбол
Кокорин на дне рождения друга нарушил требования социальной дистанции
Ранее сообщалось, что «Зенит» накажет форварда Сердара Азмуна за нарушение требований соцдистанции, поскольку тот в ходе прогулки по Петербургу сфотографировался с полузащитником «Крыльев Советов» Сафой Хади.
ProstoProSport 00:00
Здоровье
Врачи предупредили о возможном росте числа диабетиков после пандемии
Около 20% жителей России имеют преддиабетический статус и окажутся в зоне риска развития диабета в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заведующую кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ Татьяну Демидову.
Rambler News Service 04:22
Общество
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
РИА Новости 01:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 27 июня в 06:17
Здоровье
В больницах Челябинска ввели обязательный тест на коронавирус
Всего в столице Южного Урала заболели коронавирусом 2 753 человека. Горлова подчеркнула, что почти половина из них вылечились.
Уралинформбюро 04:17
Финансы
Доллар на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 15 июня
Доллар США на Московской бирже после небольшого снижения при открытии торгов перешел к росту и поднялся выше 70 руб./$1 впервые с 15 июня.
Интерфакс 04:16
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК вчера в 11:38
Технологии
Названа польза отключения геолокации на смартфоне
Отключение геолокации на смартфоне позволит предотвратить утечку личных персональных данных, а также продлить время работы от аккумулятора.
Lenta.ru 01:59
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе потери Белоруссией части территории
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с активом Минской области предупредил собравшихся чиновников, что страна может потерять часть своей территории.
Наша версия 04:22
Общество
В РФ готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Авто
Xiaomi занята разработкой автомобиля
В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля.
Letnews.ru 03:24