с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 214

Шоу-бизнес Кэти Перри хотела покончить с собой Напомним, что Орландо Блум и Кэти Перри познакомились в 2016 году.

Происшествия Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня. 1

Общество Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года. 391

Политика Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза. 186

Политика В ОСК оценили способность США создать ледокольный флот США потребуется как минимум 7-8 лет на создание мощных ледоколов, и стоить они будут в три раза дороже, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Происшествия Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия. 3

Общество В ОСК оценили ситуацию с коронавирусом на судозаводах в Северодвинске Ситуация с коронавирусом на оборонных судостроительных предприятиях в Северодвинске находится под контролем, сообщил в понедельник гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Технологии Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности. 165

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 941