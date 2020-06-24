Политика

Российская газетаРоссийская газетаЛукашенко на Красной площади признался, что приехал «в столицу Родины»

Проходя мимо гостевой трибуны после юбилейных торжеств, Александр Лукашенко неожиданно признался, что приехал "в столицу Родины".
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