Проходя мимо гостевой трибуны после юбилейных торжеств, Александр Лукашенко неожиданно признался, что приехал "в столицу Родины".

Лукашенко на Красной площади признался, что приехал «в столицу Родины»

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