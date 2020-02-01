Политика
Радио SputnikЛукашенко назвал Помпео особенности «диктатуры» в Белоруссии
Президент Белоруссии отметил, что рад визиту госсекретаря США и по другой причине – визит Помпео состоялся несмотря на "абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей". Лукашенко также в шутливой форме назвал Помпео особенности диктатуры в стране.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 06:56, Ашберн
Общество
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале
Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Политика
Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая
Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Теннис
Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Общество
Apple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса
Apple закрывает все магазины в Китае из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.
Гаджеты
На AliExpress нашли якобы разработанный в РФ защищенный планшет
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Происшествия
В Москве произошел пожар в банном комплексе
Происшествия
Беглов назвал трагедией смерть рабочего при обрушении спорткомплекса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Происшествия
Жительнице Севастополя предъявлено обвинение в госизмене
В суде уточнили, что женщине предъявлено обвинение в государственной измене, наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.
Политика
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила у Путина заступничества
Напомним, Карина Цуркана обвиняется ФСБ в передаче молдавской Службе информации и безопасности данных из писем Министерства энергетики РФ, имеющих гриф секретности, о поставках электричества в Крым и природного газа в Молдавию.
Происшествия
Атаковавшая резиденцию Трампа на машине оказалась оперной певицей
Женщина, атаковавшая на машине частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде, оказалась оперной певицей.
Общество
Жители Солнечного-2 простояли ночь в очереди в школу
Жители поселка Солнечный-2 в Саратове ночь с 31 января на 1 февраля простояли в очереди в лицей "Солярис", чтобы записать своих детей в первый класс.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Политика
Стивен Сигал намерен баллотироваться в Госдуму от партии Прилепина
По словам писателя, Стивен Сигал хочет баллотироваться в Госдуму во время следующих выборов.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Кино
Netflix опубликовал фильм «Неогранённые драгоценности» с Адамом Сэндлером
На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фильма «Неогранённые драгоценности» братьев Джона и Бенни Сафди.
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Здоровье
Заболевший коронавирусом гражданин КНР в Забайкалье выздоравливает
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль
Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
Футбол
Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре
Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.
Общество
Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке
Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса, работая в Латинской Америке, добывали информацию о планах США, но при этом никогда не работали против латиноамериканских стран, а наоборот, даже помогали им, об этом рассказала официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса.