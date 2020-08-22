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Вести.Ru
Вести.Ru

Лукашенко назвал Путина другом и поблагодарил

9 августа состоялись выборы президента Белоруссии. Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80% голосов.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Лукашенко прокомментировал своё выступление в Гродно

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал корреспонденту RT Константину Придыбайло, почему решил «сделать паузу» до выступления перед гражданами республики на митинге в Гродно.
RT на русскомвчера в 08:34
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко объяснил, почему долго не выходил на публику после выборов

Газета.Ruвчера в 09:47
Lenta.ru

Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом

Lenta.ruвчера в 09:26
РЕН ТВ

Лукашенко о паузе перед выступлением в Гродно: Ну, может, перебрали

РЕН ТВвчера в 09:55
Царьград

«Спасибо Путину»: Лукашенко рассекретил тайну переговоров с президентом России

Царьградвчера в 09:14
Московский Комсомолец

Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"

Московский Комсомолецвчера в 08:53
РИА Новости

Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"

РИА Новостивчера в 09:19
RT на русском

Лукашенко: спасибо Путину, моему другу

RT на русскомвчера в 09:10

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ
Интерфакс21 августа в 16:57
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В Великобритании обнаружены самые древние наскальные рисунки

Британские ученые обнаружили на Британских островах на участке Ле-Варин на юго-востоке Джерси самые древние рисунки в Великобритании, возраст которых предположительно составляет от 14 до 23 тысяч лет.
В Великобритании обнаружены самые древние наскальные рисунки
МонаВиста21 августа в 15:11
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.
Взгляд.рувчера в 04:15
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Художник Лоскутов получил премию «Инновация» за продажу таблички из расследования Навального о Наиле Аскер-заде

Предметом проекта стал сам факт продажи на благотворительном аукционе таблички с именами банкира Костина и телеведущей Наили Аскер-заде — эту табличку показывал в своем расследовании ФБК.
Полит.рувчера в 10:55

Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru19 августа в 09:56
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Слуцкий: футбольный закон сработал в пользу «Рубина» в матче с ЦСКА

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отметил, что футбольный закон, согласно которому, если команда не забивает, то пропускает гол, сработал в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с ЦСКА.
ТАСС Спортвчера в 15:23

Импорт труб из РФ назвали угрозой экономике США

Как сообщает ToDay News Ufа со ссылкой на ТАСС, аналитики из федеральной комиссии по международной торговле Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что они имеют определенную информация об ущербе, который был нанесен из-за импорта стандартных, линейных труб, а также труд высокого рабочего давления для экономики Соединенных Штатов Америки.
ToDay News Ufaвчера в 04:32
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