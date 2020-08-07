Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
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Лукашенко считает Путина старшим братом и по возрасту, и по политическому весу. Он добавил, что старший брат всегда должен поддерживать младшего — по-крайней мере, так было принято в деревне, где он вырос. Президент Белоруссии добавил, что в отношениях с Путиным у него есть некоторое напряжение.В источнике
Чего только у нас не было, но мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии. Я надеюсь, что мы остаемся друзьями. Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга.
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
украинскому журналисту Дмитрию Гордону признал, что у него в отношениях с президентом России Владимиром Путиным есть «определенное напряжение».
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