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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным. Глава республики назвал президента России своим старшим братом "по возрасту и политическому весу".В источнике
Александр Лукашенко
Чего только у нас не было, но мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии. Я надеюсь, что мы остаемся друзьями. Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга.
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону признал, что у него в отношениях с президентом России Владимиром Путиным есть «определенное напряжение».
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