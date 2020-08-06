Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что считает президента России Владимира Путина своим старшим братом. Видеозапись интервью опубликована на YouTube-канале Гордона.В источнике
Чего только у нас не было, но мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии. Я надеюсь, что мы остаемся друзьями. Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга.
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
украинскому журналисту Дмитрию Гордону признал, что у него в отношениях с президентом России Владимиром Путиным есть «определенное напряжение».
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