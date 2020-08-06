Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что считает президента России Владимира Путина своим старшим братом. Видеозапись интервью опубликована на YouTube-канале Гордона.В источнике
Александр Лукашенко
Чего только у нас не было, но мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии. Я надеюсь, что мы остаемся друзьями. Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга.
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону признал, что у него в отношениях с президентом России Владимиром Путиным есть «определенное напряжение».
Коммерсантъвчера в 11:53
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

Lenta.ruвчера в 11:56
ТАСС

«Лукашенко никогда никуда не побежит». Главное из интервью президента Белоруссии

ТАССвчера в 14:35
Известия

Лукашенко заявил об отсутствии давления со стороны Путина

Известиявчера в 12:19
РБК

«Лукашенко никуда не побежит»: цитаты из интервью президента Белоруссии

РБКвчера в 14:40
Коммерсантъ

Лукашенко: Путин знает, что на меня давить бесполезно

Коммерсантъвчера в 11:53
RT на русском

Лукашенко назвал Путина «своим старшим братом»

RT на русскомвчера в 11:48
РИА Новости

Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

РИА Новостивчера в 12:49
КП - Беларусь

Лукашенко: «Я Путину говорил, что наше время на излете»

КП - Беларусьвчера в 12:59

Удивительно плотный субнептун бросает вызов теории формирования планет

Астрономы считают, что первым этапом формирования гигантских планет является «сборка» ядра, состоящего из горных пород и льда и имеющего массу порядка 5-10 масс Земли, в то время как на следующем этапе ядро притягивает к себе массивные газовые оболочки – атмосферу планеты – масса которых может достигать сотен масс Земли.
AstroNews.ru5 августа в 03:27

Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Российская газетавчера в 06:34
40

Преимущество российских С-400 раскрыли в Индии

В Тибете необходимо установить ракеты с дальностью поражения до 400 км, вследствие чего российские С-400, разработанные для борьбы с передовыми самолетами-невидимками, будут иметь больше шансов, отметил Дханоа.
Слово и Дело5 августа в 06:45
4

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 09:56
1,3K

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
78