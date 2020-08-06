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РИА Новости

Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского коллегу Владимира Путина старшим братом и хорошим другом.В источнике
Александр Лукашенко
Чего только у нас не было, но мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии. Я надеюсь, что мы остаемся друзьями. Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга.
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что, по его мнению, коллега Владимир Путин не останется президентом до 2036 года.
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