Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского коллегу Владимира Путина старшим братом и хорошим другом.В источнике
Чего только у нас не было, но мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии. Я надеюсь, что мы остаемся друзьями. Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга.
С чего всё началось
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