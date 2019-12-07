Политика
ForbesЛукашенко назвал Путину возможную цену на газ для Белоруссии
Лукашенко пояснил, что если белорусские предприятия покупают российский газ за $200, то значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. Иначе создать основу отношений между двумя странами в рамках Союзного государства не удастся.
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с чего всё началось
Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.ТАСС07:50
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