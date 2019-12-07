Политика

ForbesForbesЛукашенко назвал Путину возможную цену на газ для Белоруссии

Лукашенко пояснил, что если белорусские предприятия покупают российский газ за $200, то значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. Иначе создать основу отношений между двумя странами в рамках Союзного государства не удастся.
Читать в источнике
Комментировать661
с чего всё началось

Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть

Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС07:50

Подробнее о событии

Лукашенко попросил у России равные цены на газ и нефть

РИА Новости10:51

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Lenta.ru08:43

Лукашенко потребовал у Путина нефть по внутрироссийским ценам

Известия09:38

Лукашенко отметил важность равных условий в сотрудничестве с Россией

RT на русском08:19

Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть

ТАСС07:50

Лукашенко назвал, чего Белоруссия ждет от интеграции с Россией

Московский Комсомолец07:47

Лукашенко на встрече с Путиным назвал подходящие цены на газ и нефть

РБК08:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:37, Ашберн
Политика

В Белоруссии прошли акции против интеграции с Россией

Взгляд.ру 09:54
Общество

Россиянин выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету за один миллиард рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.
Lenta.ru 22:08
Политика

КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме

В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости 21:33
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Слово и Дело вчера в 22:41
Здоровье

Следком присоединился к проверке сахалинской областной больницы

Следственный отдел Южно-Сахалинска присоединился к проверке областной больницы.
АСТВ 05 декабря в 17:46
Хоккей

Полицейские задержали и обыскали автобус с фанатами «Трактора»

Полицейские остановили и обыскали автобус с фанатами челябинского "Трактора", которые следовали на матч КХЛ с "Металлургом".
РИА Новости 07:00
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился вничью

Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 17:18
Гаджеты

В Китае стартовали продажи смартфонов Honor V30 5G

OAnews 05 декабря в 06:21
Наука

Ученые нашли ранее неизвестную причину рака

На развитие злокачественных процессов в организме влияют изменения в части ДНК, которая считалась «мусорной», заявили зарубежные биологи.
Мой Брянск 03:25
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости 18:20
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Футбол

Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал одним из соавторов разгромной победы своего клуба в рамках матча 17 тура чемпионата Франции над "Амьеном".
Вести.Ru 16:42
Происшествия

В Киева взорвали автомобиль чиновника

Самодельная бомба стала причиной взрыва автомобиля чиновника министерства аграрной политики Украины, сообщает 8 декабря «112 Украина» со ссылкой на столичную полицию.
REGNUM 20:15
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru 06:34
Наука

Новые способы лечение болезни Паркинсона обнаружены благодаря червю

Машины и Механизмы 15:05
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Вести.Ru 09:17
Общество

Адвокат Егора Жукова оценил вынесенный студенту приговор

Адвокат Егора Жукова Мурад Мусаев прокомментировал вынесенный студенту приговор, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 06:14
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец 13:00
Экономика

Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты

Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 15:30
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru 13:55
Единоборства

Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером

Allboxing.ru вчера в 23:34
Экономика

«Нафтогаз» получит от «Газпрома» $2 миллиарда

Глава "Нафтогаза" уточнил, что это не все, что Украина хотела бы получить от российской компании. Они планируют взыскать еще $3 млрд.
Деловое.ТВ вчера в 01:33
Экономика

На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку

Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
ГЛАС.RU вчера в 14:32
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 16:02
Политика

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным

Президент Украины Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».
ИА Новороссия 06:30
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Собаки понимают язык человека на высоком уровне.
Evo-rus.com 07:00
Кино

Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Слово и Дело 05:46
Футбол

«Ювентус» проиграл «Лацио» и потерпел первое поражение в сезоне

"Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне во всех турнирах (15 побед и четыре ничьи).
ТАСС Спорт 17:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное