Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruЛукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Главное, по словам президента Белоруссии, — чтобы условия для белорусского и российского бизнеса были одинаковыми. «Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — сообщил Лукашенко.
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с чего всё началось

Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть

Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС07:50

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Лукашенко попросил у России равные цены на газ и нефть

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Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:37, Ашберн
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«Среднемесячная заработная плата в АПК республики за десять месяцев текущего года составила 26,5 тыс. рублей с учетом пищевой промышленности, в том числе по сельскому хозяйству – 24,9 тыс. рублей, это 69% от средней [зарплаты] по экономике», – уточнил глава Минсельхозпрода РТ.
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В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет

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Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
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Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
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В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
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Женская сборная России по гандболу победила Японию на чемпионате мира

6 декабря состоится встреча России со Швецией. Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
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В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2

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Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
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«Накануне саммита в нормандской формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны», — указывается в сообщении.
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