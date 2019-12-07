Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

с чего всё началось

Лукашенко пояснил, что если белорусские предприятия покупают российский газ за $200, то значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. Иначе создать основу отношений между двумя странами в рамках Союзного государства не удастся.

Лукашенко назвал Путину возможную цену на газ для Белоруссии

Общество «Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.

Политика Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.

Футбол Евгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем» Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Шоу-бизнес Эрика Герцег прокомментировала свои отношения с Константином Меладзе Одной из самых сексуальных солисток нового состава «ВИА Гры» Эрике Герцег активно приписывают роман с ее продюсером Константином Меладзе, что сильно расстраивает девушку.

Политика Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

Политика Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.

Политика Венгрия надеется, что Зеленский отменит языковой закон на Украине Новый президент на Украине дает новую надежду на решение языкового вопроса, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 7 декабря в официальном коммюнике.