Политика

ForbesForbesЛукашенко назвал Путину возможную цену на газ для Белоруссии

Лукашенко пояснил, что если белорусские предприятия покупают российский газ за $200, то значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. Иначе создать основу отношений между двумя странами в рамках Союзного государства не удастся.
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с чего всё началось

Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть

Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС07:50

Подробнее о событии

Лукашенко попросил у России равные цены на газ и нефть

РИА Новости10:51

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Lenta.ru08:43

Лукашенко на встрече с Путиным назвал подходящие цены на газ и нефть

РБК08:39

Лукашенко потребовал у Путина нефть по внутрироссийским ценам

Известия09:38

Лукашенко отметил важность равных условий в сотрудничестве с Россией

RT на русском08:19

Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть

ТАСС07:50

Лукашенко назвал, чего Белоруссия ждет от интеграции с Россией

Московский Комсомолец07:47
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Происшествия

На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил воскресенье, 8 декабря, днем траура, после того как в одесском колледже в результате пожара погибли восемь человек.
РБК 16:15
Авто

Россияне лишились седана Geely Emgrand GT

Компания Geely прекратила продажи в России седана Emgrand GT.
За рулем Кубань вчера в 02:07
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко

Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
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Экс-жених Евгении Феофилактовой прокомментировал их разрыв

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.
Bimru.ru вчера в 02:00
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Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

Российская газета 16:16
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Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com 05:58
Политика

Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Lenta.ru 04:50
Политика

Адвокат студента ВШЭ Жукова признался в финансировании ВСУ

Взгляд.ру 09:38
Футбол

Евгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем»

Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Российская газета 12:29
Наука

Обнаружена ранее неизвестная причина рака

Обнаружена ранее неизвестная причина рака.
РЕН ТВ вчера в 15:47
Происшествия

ДТП в Нижнем Новгороде спровоцировал автомобиль экс-сотрудника МВД

Спровоцировавший аварию в Нижнем Новгороде автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако за рулем находился другой человек.
Газета.Ru 15:06
Шоу-бизнес

Эрика Герцег прокомментировала свои отношения с Константином Меладзе

Одной из самых сексуальных солисток нового состава «ВИА Гры» Эрике Герцег активно приписывают роман с ее продюсером Константином Меладзе, что сильно расстраивает девушку.
Bimru.ru 01:20
Политика

Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:04
Наука

Эта простая техника способствует снижению веса без каких-либо усилий

Согласно новому исследованию, ограничение приема пищи 10-часовым периодом каждый день может способствовать снижению веса и повышению качества липидов.
Капитал страны вчера в 11:51
Политика

Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Инфорос вчера в 13:24
Происшествия

Экс-замглавы администрации Щелково задержали на границе с Белоруссией

Известия 06:21
Политика

Венгрия надеется, что Зеленский отменит языковой закон на Украине

Новый президент на Украине дает новую надежду на решение языкового вопроса, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 7 декабря в официальном коммюнике.
Красная весна 16:03
Единоборства

Сын Кости Цзю одержал 11-ю победу нокаутом

Sportbox.RU 09:18
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Политика

На Украине утвердили сценарий реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил сценарий реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.
Lenta.ru 09:50
Гаджеты

Apple планирует выпустить вместо iPhone SE 2 новый iPhone 9

МонаВиста 09:43
Происшествия

Ядерный взрыв в Харьковской области вызвал массовое заболевание раком

Украинские журналисты заявили о том, что ядерный взрыв использовался советскими властями под контролем КГБ.
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Общество

В Рязани не смогли зажечь главную елку «Новогодней столицы»

Рязанский Дед Мороз не смог зажечь главную елку «Новогодней столицы России-2020» на площади Ленина, так как ее не успели украсить к открытию проекта.
YA62.ru 10:53
Гаджеты

Смартфоны на Snapdragon 865 и 765G готовят 18 компаний. Какие именно?

На форуме Snapdragon Technology Summit, который недавно завершился на Гавайях, выступили ключевые партнеры Qualcomm, пообещавшие выпустить смартфоны на Snapdragon 865 и 765/765G.
iXBT.com 14:11
Кино

Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Слово и Дело 05:46
Происшествия

В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек

В Тюмени в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек.
Газета.Ru 11:20
Политика

Аксенов прокомментировал намерение провести марш на Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал инициаторам марша на Крым не нарушать законы России и провести акцию в Херсонской области Украины.
РИА Новости 08:30
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

«Если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинать проходить обследование каждый год после 46 лет», — уточняет Аллахвердян.
Пятый канал 04 декабря в 04:16
Политика

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 11:41
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