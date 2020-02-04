Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стремится к честным и прозрачным отношениям с Россией, но сама определяет свою внешнюю политику. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил Белоруссию.
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По одной из версий, причиной смерти стало отравление угарным газом.
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Газета.Ru вчера в 12:05
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Первый борт ВКС с эвакуированными из Уханя прибыл в аэропорт Тюмени

Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами и гражданами других государств приземлился в среду в аэропорту Тюмени, передает корреспондент ТАСС.
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Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО

Агентство сообщает, что выход США из соглашения, которое регулирует закупки на сумму $1,7 трлн, приведет к хаосу среди иностранных компаний, претендующих на доступ к американскому рынку правительственных закупок, объем которого составляет $837 млрд.
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В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
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Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
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В описании проекта компании Jigsaw говорится, что экспериментальная платформа призвана упростить борьбу с дезинформацией.
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