Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским

Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Лукашенко назвал регионы Украины российскими. Видео

Телеканал 360°10:18

Лукашенко на встрече с Зеленским назвал Украину Россией

Комсомольская правда09:54

Лукашенко чуть не спутал Зеленского с Путиным и назвал Украину Россией

Московский Комсомолец09:29

Видео: Лукашенко чуть не назвал Зеленского Владимиром Владимировичем

РЕН ТВ09:34

Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским

РИА Новости09:30

Лукашенко чуть не назвал Зеленского Владимиром Владимировичем и испугался

РБК09:34

Лукашенко и Зеленский насмешили зал словами про Владимира Владимировича

Lenta.ru09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Авто

Московская компания разработает тюнинговый Aurus Senat

Тарантас Ньюс вчера в 12:20
Гаджеты

Samsung прекращает производство смартфонов в Китае

Южнокорейская технологическая корпорация Samsung Electronics решила прекратить производство смартфонов в Китае, об этом со ссылкой на заявление корпорации сообщает Reuters .
Коммерсантъ 02 октября в 15:35
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Политика

МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране

МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости 07:38
Футбол

«Динамо» обыграло «Оренбург» в матче молодежного первенства

«Динамо» оказалось сильнее «Оренбурга» в матче 12-го тура молодежного первенства России.
Матч ТВ 07:57
Фигурное катание

Медведева победила на Shanghai Trophy

RT на русском 09:23
Армия и оружие

Министр обороны Украины намерен привлечь США к реформе армии

«Министр подчеркнул важность привлечения советников из США к процессу реформирования военного ведомства и Вооружённых сил Украины», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 09:51
Здоровье

Россиян с инвалидностью возили на процедуры в уазиках с капустой

Lenta.ru 06:35
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Энергетика

Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту.
МонаВиста вчера в 10:55
Кино

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского покажут на Римском кинофестивале

RuNews24.ru 10:25
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика

Зеленский сообщил о помиловании осуждённого в Белоруссии украинца

Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.
RT на русском 09:13
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Наука

В России добыли уникальный алмаз-матрешку

ТАСС 07:52
Происшествия

После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

Вести.Ru 09:46
Общество

Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму

РЕН ТВ вчера в 15:47
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Футбол

Марсело снова получил травму, «Реал» остался без левых защитников

«Реал» после травмы бразильца остался без левых защитников, поскольку ранее повреждения получили Ферлан Менди и Начо.
Sport24.ru 10:23
Политика

Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт

РИА Новости 07:35
Единоборства

Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Финансы

Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Происшествия

Мэр Львова назвал причину гибели людей при крушении Ан-12

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал крушение грузового самолета Ан-12.
РЕН ТВ 07:20
Происшествия

Россиянин в Лондоне признался в убийстве родителей из-за собаки

Газета.Ru 02:01
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес

После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица

Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor вчера в 15:32
Авто

Chevrolet Tracker обошел в продажах Hyundai Creta

Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.
Новые автомобили 02 октября в 22:28
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное