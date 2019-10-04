Политика
РИА НовостиЛукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Авто
Московская компания разработает тюнинговый Aurus Senat
Гаджеты
Samsung прекращает производство смартфонов в Китае
Южнокорейская технологическая корпорация Samsung Electronics решила прекратить производство смартфонов в Китае, об этом со ссылкой на заявление корпорации сообщает Reuters .
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Футбол
«Динамо» обыграло «Оренбург» в матче молодежного первенства
«Динамо» оказалось сильнее «Оренбурга» в матче 12-го тура молодежного первенства России.
Фигурное катание
Медведева победила на Shanghai Trophy
Армия и оружие
Министр обороны Украины намерен привлечь США к реформе армии
«Министр подчеркнул важность привлечения советников из США к процессу реформирования военного ведомства и Вооружённых сил Украины», — заявили в пресс-службе.
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
Энергетика
Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе
Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту.
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Политика
Зеленский сообщил о помиловании осуждённого в Белоруссии украинца
Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Общество
Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Футбол
Марсело снова получил травму, «Реал» остался без левых защитников
«Реал» после травмы бразильца остался без левых защитников, поскольку ранее повреждения получили Ферлан Менди и Начо.
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
Происшествия
Мэр Львова назвал причину гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал крушение грузового самолета Ан-12.
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
Авто
Chevrolet Tracker обошел в продажах Hyundai Creta
Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.
Общество