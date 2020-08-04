Политика
Smolnarod.ruЛукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете, — заявил Лукашенко в обращении к нации и парламенту, добавив, что власти видят, кто за этим стоит. Стоит отметить, что в ходе выступления белорусский лидер сделал несколько заявлений.
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В Steam назвали самое популярное «железо» у геймеров
Специалисты популярного игрового сервиса Steam накануне опубликовали наиболее встречающиеся конфигурации компьютеров.
Дни24 03:28
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН вчера в 09:31
Происшествия
В прессовом цехе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Сегодня в 13:24 в Центр управления в кризисных ситуация поступил сигнал о пожаре в прессовом цехе "ГАЗа" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Российская газета 08:18
Авто
Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro в России
Вслед за лимитированной серией новой A6 Allroad quattro компания Audi выводит на российский рынок и обычную модель, которая более чем на миллион рублей дешевле.
Автоновости дня 08:20
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Авто
Jaguar I-Pace поставил рекорд на российских дорогах
Все время, пока автомобиль был в дороге, работал климат-контроль, а пассажиры активно пользовались USB-портами.
Avtodrug 07:00
Кино
Сюжет «Академии Амбрелла» изменили из-за схожести с «Мстителями»
Лос-Анджелес, США, 4 августа 2020, 15:53 — REGNUM Одну из сюжетных линий второго сезона «Академии Амбрелла» пришлось изменить из-за схожести с фильмом «Мстители: Финал».
REGNUM 08:53
Киберспорт
Пиковый онлайн Fall Guys в Steam уже превысил 55 тысяч человек
Игромания.ру 08:37
Технологии
Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»
Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Армия и оружие
Белоруссия проведет учения ПВО и ВВС с посадкой самолета на автотрассе
В Белоруссии с 4 по 7 августа пройдет первый этап учения с военно-воздушными силами, а также войсками противовоздушной обороны.
Московский Комсомолец 08:53
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
Общество
СМИ сообщили о выдаче «микропропусков» для въезжающих в Белоруссию
Российские пограничники начали выдавать «микропропуска» гражданам России, которые желают въехать в Белоруссию.
РБК 08:44
Общество
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян
Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Гаджеты
У Xiaomi может появиться смартфон со съемным экраном
Интересно, что экран выполнен практически автономным. Например, сдвоенная фронтальная камера не встроена в него, а размещена под дисплеем.
iXBT.com 08:47
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Интернет
У пользователей Windows 10 отобрали безопасный инструмент защиты от слежки
Microsoft усложняет защиту от сбора данных телеметрии Microsoft лишила пользователей операционной системы Windows 10 возможности безопасно применять нестандартный и весьма популярный способ блокировки телеметрии – слежки за действиями пользователей и отправки данных на серверы корпорации.
CNews 05:50
Общество
В Казани около ТЦ оборудовали парковку для женщин
Парковочные места окрасили в розовый цвет. Такие парковки есть в большинстве стран, включая ОАЭ, Швейцарию и Южную Корею.
Evo-rus.com 02:10
Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета 04:22
Общество
Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян
Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.
РБК 07:03
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Армия и оружие
Эсминец Porter ВМС США сломал в Черном море противоракетный радар
Подчеркивается, что эта станция занимает важнейшее место в боевой системе противоракетной обороны Aegis.
Evo-rus.com 02:43
Общество
Сотрудники Blizzard пожаловались, что им не хватает на жизнь
Некоторые из работников пожаловались, что им не хватает денег на жизнь. Речь идёт о тестировщиках и сотрудниках службы поддержки.
Чемпионат 08:03
Культура
Концепт-арт: Marvel впервые показала наследницу Соколиного глаза
Глава отдела визуальных эффектов Marvel Studios Энди Парк поделился официальным концепт-артом грядущего мини-сериала Disney+ «Соколиный глаз».
Киноафиша России 05:19
Общество
С 16 августа часть регионов РФ выплатит пенсионерам по 2 тысячи рублей
В ряде российских регионов пенсионеры, соблюдающие режим самоизоляции, получат от государства выплату в 2000 рублей.
iReactor 02 августа в 04:56