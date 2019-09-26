Политика
РБКЛукашенко назвал цену президентства Виктора Януковича для Украины
Значительная трещина в отношениях Украины и России появилась при президентстве Виктора Януковича. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ 26 сентября, передает БелТА.
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До $220, по-моему. И у меня был с ним разговор. Он очень обиделся тогда на Россию. И мне говорит: „Слушай, Саша, ну почему они по отношению к нам так поступили?“ Вот это была не первая, но значительная уже трещина, когда была обида очень серьезная.
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Общество
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Lenta.ru 16:16
Политика
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Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Политика
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Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
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Дни24 23 сентября в 13:13
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РБК 16:57
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Один из фигурантов "московского дела" Алексей Миняйло был отпущен из-под ареста после заседания, которое состоялось 26 сентября в Басманном суде.
Газета.Ru 11:09
Автоспорт
В Honda заменят моторы, Квят стартует последним
Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса – и в Honda решили поставить новые.
F1news.ru 05:22
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов.
РИА Новости 06:42
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
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Политика
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Сенцов, родившийся в Крыму, но не согласившийся с решением крымчан вернуться в состав Украины, осужденный за подготовку терактов российским судом, но недавно обменянный в рамках взаимной договоренности Москвы и Киева, признался, что на самом деле «никогда Крым не был до конца украинским», сообщает «Страна».
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NewInform вчера в 20:54
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Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов
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На территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) открыли памятник выдающемуся русскому писателю Льву Толстому, мероприятие состоялось в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области и приурочено к 75-летию вуза, передает корреспондент РИАМО.
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