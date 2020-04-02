Энергетика
ТК ЗвездаЛукашенко назвал цену российского газа для Минска
По словам Лукашенко, Украина получает газ по такой же цене. А если учитывать цены не нефть, которые упали, а значит и на газ тоже, фактическая цена с учетом логистики должна составлять 40-45 долларов, считает Лукашенко. Ранее Москва и Минск договорились о поставках газа на 2020 год без скидок.
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с чего всё началось
Как сообщает в четверг издание "Советская Беларусь", такое заявление Лукашенко сделал в четверг во время интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Белоруссии.РИА Новости07:18
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Общество
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В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок
Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекции, есть один ребенок.
Политика
Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве
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Экономика
Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку
Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.
Энергетика
В США начали банкротиться нефтяные компании
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Политика
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Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Общество
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По мнению профессора экономики института Sciences Po в Париже Сергея Гуриева, в условиях введения жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Биатлон
Правление СБР рассмотрит письмо с призывом к отставке Драчёва
Правление Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании рассмотрит письмо ветеранов биатлона, тренеров и представителей судейского корпуса с призывом к отставке президента организации Владимира Драчёва.
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков
Компания NVIDIA объявила о разработке высокопроизводительных видеокарт GeForce RTX SUPER и версий Max-Q, которые будут использоваться в игровых ноутбуках.
Общество
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Общество
Потребует ли таможня деньги за гуманитарный груз для Урала
Таможня якобы требует деньги за гуманитарный груз с масками и другими дефицитными медицинскими принадлежностями, пишут местные СМИ.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Политика
Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму
Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Югре госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения
Ханты-Мансийск, 2 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В Югре после контакта с заражённым коронавирусом сотрудником сервисной компании госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения.
Здоровье
Медик «инфекционки»: «Наши случаи COVID-19 отличаются от тех, которые мы видим по телевизору»
На основании увиденного липецкие инфекционисты делают вывод о том, что в Италии и Испании, странах, где коронавирусная инфекция развивается по самому худшему сценарию и где умирает каждый десятый заболевший, медики упускают момент развития пневмонии.
Здоровье
Режим самоизоляции в Хакасии: кто работает, а кому нельзя
В четверг, 2 апреля, управление пресс-службы и информации главы РХ опубликовало разъяснения: кому можно и нельзя работать.
Общество
Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Культура
Слепаков записал матерную песню про коронавирус
Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус. Авторами композиции выступил сам шоумен,а также Джавид Курбанов.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.