с чего всё началось

По словам Лукашенко, Украина получает газ по такой же цене. А если учитывать цены не нефть, которые упали, а значит и на газ тоже, фактическая цена с учетом логистики должна составлять 40-45 долларов, считает Лукашенко. Ранее Москва и Минск договорились о поставках газа на 2020 год без скидок.

Общество В России рассматривают различные сценарии парада Победы Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.

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Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.

Экономика Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.

Энергетика В США начали банкротиться нефтяные компании Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Биатлон Правление СБР рассмотрит письмо с призывом к отставке Драчёва Правление Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании рассмотрит письмо ветеранов биатлона, тренеров и представителей судейского корпуса с призывом к отставке президента организации Владимира Драчёва.

Гаджеты NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков Компания NVIDIA объявила о разработке высокопроизводительных видеокарт GeForce RTX SUPER и версий Max-Q, которые будут использоваться в игровых ноутбуках.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.

Происшествия В Югре госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения Ханты-Мансийск, 2 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В Югре после контакта с заражённым коронавирусом сотрудником сервисной компании госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения.

Общество Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.

Культура Слепаков записал матерную песню про коронавирус Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус. Авторами композиции выступил сам шоумен,а также Джавид Курбанов.