Энергетика

ТК ЗвездаТК ЗвездаЛукашенко назвал цену российского газа для Минска

По словам Лукашенко, Украина получает газ по такой же цене. А если учитывать цены не нефть, которые упали, а значит и на газ тоже, фактическая цена с учетом логистики должна составлять 40-45 долларов, считает Лукашенко. Ранее Москва и Минск договорились о поставках газа на 2020 год без скидок.
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с чего всё началось
Как сообщает в четверг издание "Советская Беларусь
", такое заявление Лукашенко сделал в четверг во время интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Белоруссии.
РИА Новости07:18

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Лукашенко сказал, сколько «должен стоить» российский газ для Белоруссии

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Лукашенко назвал цену российского газа для Минска

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Лукашенко: цена на газ для Белоруссии должна быть до $45

Коммерсантъ07:30

Лукашенко назвал цену российского газа для Минска с учетом логистики

РИА Новости07:18

Лукашенко считает, что газ из России для Белоруссии должен стоить $40-45 за 1 тыс. куб. м

ТАСС07:45
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