с чего всё началось

В Беларуси фактически цена получится с учётом логистики около 40–45 долларов, — цитирует Лукашенко РИА Новости. Ранее белорусский премьер Сергей Румас заявил, что покупка нефти у России по цене $4 за баррель может состояться в апреле 2020 года.

Лукашенко назвал цену российского газа для Минска с учётом логистики

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Политика Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Футбол Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард Business Insider посчитало, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим спортсменом в мире и первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов.

Политика Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Энергетика Нефть марки Brent подорожала более чем на 10% Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.

Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Здоровье Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.