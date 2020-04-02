Энергетика

News.ruNews.ruЛукашенко назвал цену российского газа для Минска с учётом логистики

В Беларуси фактически цена получится с учётом логистики около 40–45 долларов, — цитирует Лукашенко РИА Новости. Ранее белорусский премьер Сергей Румас заявил, что покупка нефти у России по цене $4 за баррель может состояться в апреле 2020 года.
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Как сообщает в четверг издание "Советская Беларусь
", такое заявление Лукашенко сделал в четверг во время интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Белоруссии.
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Lenta.ru07:17
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