Энергетика
News.ruЛукашенко назвал цену российского газа для Минска с учётом логистики
В Беларуси фактически цена получится с учётом логистики около 40–45 долларов, — цитирует Лукашенко РИА Новости. Ранее белорусский премьер Сергей Румас заявил, что покупка нефти у России по цене $4 за баррель может состояться в апреле 2020 года.
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с чего всё началось
Как сообщает в четверг издание "Советская Беларусь", такое заявление Лукашенко сделал в четверг во время интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Белоруссии.РИА Новости07:18
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«Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля», — пояснил он.