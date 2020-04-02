Энергетика
Lenta.ruЛукашенко назвал цену российскому газу
Подходящую цену назвал президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.
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Комментарии
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Энергетика
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В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков
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Общество
В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек
За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
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Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Транспорт
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
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Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
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Китай направил в Россию гуманитарный груз
Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
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Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Футбол
Футбольные клуб теряют деньги. Акции тоже рухнули
Простой футбольного сезона, связанный со всемирной пандемией коронавируса, особенно больно ударил по клубам-гигантам, которые имеют дефицит бюджета и которые разместили свои акции на международных биржах.
Общество
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Общество
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Общество
Автомобилисты попросили правительство продлить срок действия прав
Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась в правительство РФ с просьбой автоматически продлить действие водительских прав, у которых подошел срок замены.
Общество
Нижегородцам выдадут подтверждения на работу в условиях самоизоляции
В Указе от 31 марта определен порядок выдачи подтверждений организациям, имеющим право осуществлять деятельность в нерабочие дни.
Общество
Матвиенко объяснила, почему россияне стали покупать больше водки
Россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты, сославшись на данные Ассоциации производителей алкоголя.
Происшествия
В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию
Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Общество
В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда граждан
В Республике Татарстан 14 городов находятся в режиме полной самоизоляции — въехать и выехать из города можно только при помощи специальной справки.
Общество
Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом
Москва, 2 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Россия окажет поддержку гражданам, оказавшимся за рубежом.
Авто
Volkswagen начал производство самого большого кроссовера
Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.
Авто
Мировые продажи Volvo упали на 31% в марте
В марте мировые продажи автомобилей шведской марки достигли 46 395 автомобилей, что на 31,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Новый Mitsubishi Pajero останется без рамы и станет гибридом
Внедорожник Mitsubishi Pajero следующего поколения останется без рамной конструкции и получит гибридную силовую установку.