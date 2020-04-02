Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко назвал цену российскому газу

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Подходящую цену назвал президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.
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