Политика
Ruposters.ruЛукашенко назвал главное преимущество Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным назвал главное преимущество договора о Союзном государстве с Россией, действующего с 1997 года.
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Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Авто
5 законов, которыми власти сильно расстроят автовладельцев в 2020 году
С 1 января 2020-го года правительство России решило повысить утилизационный сбор с каждой проданной в стране новой машины.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Наука
Семантика эмоций оказалась одновременно культурно обусловленной и универсальной
Соответственно, в каждом языке есть слова, которые эти эмоции выражают, а из-за того, что эмоции — универсально базовые, семантически эти слова в разных языках можно назвать эквивалентными.
Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Происшествия
В Мексике два круизных корабля столкнулись при подходе к пристани
В Мексике два круизных корабля столкнулись при подходе к пристани. Видеозапись была опубликована в Twitter.
Футбол
Фигу опроверг слухи о романтических отношениях с Гвардиолой
Бывший хавбек сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал слух о том, что в бытность игроком «Барселоны» он поддерживал романтические отношения с нынешним наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Экономика
В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
Кино
Появился трейлер LEGO-версии саги «Звёздные войны: Скайуокер»
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер видеоигровой адаптации киносаги «Звёздные войны: Скайуокер», созданной на основе конструктора LEGO.
Технологии
Блокировку назвали «рекламой»: Роскомнадзор ударил по торрент-сайту Lostfilm.tv
Торрент-портал Lostfilm.tv был открыт в 2005 году, он также связан с переводом сериалов и фильмов.
Футбол
Футболист сборной Украины провалил допинг-тест
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Теннис
Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
В Абу-Даби завершился второй полуфинал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship.
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Гаджеты
Восьмиядерный мобильный процессор Ryzen 7 4700U впервые появился в тестах
На Reddit появились результаты тестирования неанонсированного APU Ryzen 7 4700U в бенчмарке PCMark.
Происшествия
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемой дочери Катерине Тихоновой
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Политика
Украинские правоохранители провели обыски в офисе партии Порошенко
Возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия "Европейская солидарность" (ЕС) сообщила о проведении обысков в офисе партии в Киеве.