Политика

Ruposters.ruRuposters.ruЛукашенко назвал главное преимущество Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным назвал главное преимущество договора о Союзном государстве с Россией, действующего с 1997 года.
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