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Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии.В источнике
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ТАСС

Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой властей Белоруссии

ТАССвчера в 08:07
RT на русском

Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии

RT на русскомвчера в 08:47
РИА Новости

Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

РИА Новостивчера в 08:09
Коммерсантъ

Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики

Коммерсантъвчера в 09:22
Lenta.ru

Лукашенко назвал главную задачу и проблему Белоруссии

Lenta.ruвчера в 07:46
РБК

Лукашенко заявил о положительных результатах по договоренностям с Россией

РБКвчера в 08:35
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что договоренности с РФ положительно сказываются на экономике

Газета.Ruвчера в 08:35

«Денвер» обыграл «Клипперс» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

Орландо, США, 6 сентября 2020, 08:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче четвертьфинала североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:47

В России провели более 38,4 миллиона тестов на коронавирус

Более 38,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 209 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости01:46
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Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.
Lenta.ru01:18
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Глава МИД ФРГ выступил за реализацию «Северного потока — 2»

Хайко Маас подчеркнул, немецкая позиция вряд ли изменится в отношении реализации "Северного потока — 2". Те, кто продвигает инициативу о прекращении строительства проекта, должны осознавать последствия, пишет ТАСС.
ПолитРоссия02:55
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РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году

Изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» стартует в середине следующего года, заявил 6 сентября генеральный директор Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Известия23:09
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