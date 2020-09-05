Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии
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Белорусский лидер Александр Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии.В источнике
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Газета.Ruвчера в 08:35