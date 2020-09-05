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Лукашенко назвал главную задачу, проблему и обеспокоенность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главной задачей, проблемой и обеспокоенностью властей страны является стабильность экономики.В источнике
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Коммерсантъ

Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики

Коммерсантъ09:22
RT на русском

Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии

RT на русском08:47
ТАСС

Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой властей Белоруссии

ТАСС08:07
РИА Новости

Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

РИА Новости08:09
Lenta.ru

Лукашенко назвал главную задачу и проблему Белоруссии

Lenta.ru07:46
РБК

Лукашенко заявил о положительных результатах по договоренностям с Россией

РБК08:35
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что договоренности с РФ положительно сказываются на экономике

Газета.Ru08:35

Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
Известия13:59
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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«Стратегия ущербна»: ученые раскритиковали план ВОЗ по вакцинации

В новой статье ученые предложили трехэтапный план распространения вакцин, так называемую модель справедливого приоритета, благодаря которой первыми на прививку пойдут только люди из групп риска.
Ридусвчера в 04:55
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В Белоруссии двое телеведущих рассказали о последствиях участия в протестах

Предостережение желающим участвовать в протестах гражданам высказали двое популярных телеведущих Белоруссии Дмитрий Кохно и Денис Дудинский, 5 сентября передал телеканал ОНТ.
ИА Красная Весна14:31

Военно-морская мощь Украины выросла на один катер

Киев, 5 сентября 2020, 21:37 — REGNUM Главнокомандующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа принял участие в торжественной церемонии приема малого артиллерийского катера проекта 58 155 «Гюрза-М» «Костополь», сообщает 5 сентября украинское военное ведомство.
REGNUM14:37

Под Вологдой поймали сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и дочки

В Вологодской области оперативникам удалось задержать сбежавшего из отделения полиции мужчину, признавшегося в убийстве жены и малолетней дочери, сообщает СУ СК России по Вологодской области.
РЕН ТВ12:32
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