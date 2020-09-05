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Лукашенко назвал главную задачу, проблему и обеспокоенность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главной задачей, проблемой и обеспокоенностью властей страны является стабильность экономики.В источнике
С чего всё началось
«Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат», — передает его слова агентство БелТА
.
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Лукашенко: Договоренности с РФ дают положительный результат для Беларуси

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Lenta.ru07:46
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Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

РИА Новости08:09
ТАСС

Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой властей Белоруссии

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РБК

Лукашенко назвал главную проблему для белорусских властей

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Лукашенко рассказал о главной проблеме в Белоруссии

Газета.Ru08:24
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