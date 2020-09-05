Лукашенко назвал главную задачу, проблему и обеспокоенность
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главной задачей, проблемой и обеспокоенностью властей страны является стабильность экономики.В источнике
С чего всё началось
«Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат», — передает его слова агентство БелТА
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