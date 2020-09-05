Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко назвал главную задачу и проблему властей Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устойчивость экономики остается главной задачей и при этом проблемой властей республики. Об этом сообщает приближенный к пресс-службе главы государства канал в Telegram «Пул Первого».В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики

Коммерсантъвчера в 09:22
РБК

Лукашенко заявил о положительных результатах по договоренностям с Россией

РБКвчера в 08:35
РИА Новости

Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

РИА Новостивчера в 08:09
ТАСС

Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой властей Белоруссии

ТАССвчера в 08:07
Lenta.ru

Лукашенко назвал главную задачу и проблему Белоруссии

Lenta.ruвчера в 07:46
RT на русском

Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии

RT на русскомвчера в 08:47
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что договоренности с РФ положительно сказываются на экономике

Газета.Ruвчера в 08:35

Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов, сообщает TMZ 4 сентября.
Известиявчера в 22:58
58

Lotus прекратил сотрудничество с Williams по гиперкару Evija

Представители британского бренда заявляют, что Evija является самым мощным серийным автомобилем в мире, поскольку отдача силовой установки модели составляет 2000 л.с. Разработкой электромотора и аккумулятора занималась компания Williams Advanced Engineering в рамках заключенного соглашения о партнёрстве.
Тарантас Ньюсвчера в 05:06

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
505

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
1

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБКвчера в 01:44
304

РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году

Изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» стартует в середине следующего года, заявил 6 сентября генеральный директор Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Известия23:09
2